КГБ задержал политолога Александра Федуту

Комитет госбезопасности подтвердил задержание политолога Александра Федуты и председателя Партии БНФ Григория Костусева.



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Оба задержаны в рамках расследования уголовного дела в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления), сообщает БелаПАН со ссылкой на БелТА.

«После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации», — отмечается в сообщении.

Накануне супруга Федуты Марина Шибко сообщила «Нашей Ниве», что он перестал выходить на связь из Москвы. Она предположила, что Федута мог попасть в больницу, поскольку у него проблемы с сердцем, но при этом не исключила похищения.

Политолог и литературовед Александр Федута ранее входил в команду Александра Лукашенко, в 1994 году был его пресс-секретарем. В 2010 году он входил в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Некляева, был задержан в числе других представителей оппозиции и около четырех месяцев провел в СИЗО КГБ, а затем был осужден на два года лишения свободы условно.