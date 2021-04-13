Ирина Шейк оригинальным способом поддержала Бритни Спирс

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская супермодель Ирина Шейк удивила своих фанатов: экс-возлюбленная Брэдли Купера и Роналдо необычным способом поддержала певицу Бритни Спирс.

Повседневные образы Шейк сравнивают чуть ли не с нарядами на Неделе моды в Нью-Йорке: звезда не раз транслировала главные тренды сезона. Вот и на этот раз Ирина продемонстрировала свой безупречный вкус и заинтриговала фанатов особенной деталью.

Шейк прогулялась по городу с дочкой в необычном наряде: модель надела дубленку с меховым воротом, голубые джинсы и коричневые ботильоны на устойчивом каблуке. Но изюминкой аутфита стала винтажная майка с изображением Бритни Спирс.

Судя по всему, таким образом звезда подиумов решила отдать дань моде 2000-х и музыке поп-принцессы, а также поддержать кампанию "освободите Бритни".

Кстати, на снимке мисс Спирс изображена в такой же дубленке, как у Шейк – только в укороченном варианте.

Напомним, что движение по освобождению Бритни Спирс начали поклонники в соцсетях: тогда фанаты узнали, что певица пострадала от поступков собственного отца и теперь не вправе принимать решения и тратить деньги .

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