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«Забастовка - дело такое». Два бара, которые работали в районе площади Бангалор, закрылись
Источник материала: Tut.by
Бары «Библиотека Вина» и Cheer Bear с улицы Максима Богдановича, 102 закрылись. Об этом они
В соцсетях обоих заведений, что находились в соседних помещениях и принадлежали одним владельцам, накануне появились посты с информацией о том, что проекты закрываются.
— Наша эпопея тоже подошла к концу, эти выходные стали последними для нас. Мы очень благодарны каждому, что поддерживали, верили и оставались с нами несмотря ни на что. Мы вас очень любим, ценим и мечтаем еще встретиться. Будем делать все возможное, чтобы увидеть вас снова у нас в гостях. Как говорится, мы не прощаемся, а говорим до встречи.
Помимо этого, в комментариях к последней публикации от аккаунта «Библиотеки вина» появился такое высказывание: «Забастовка — дело такое» и грустный смайлик.
«Библиотека Вина» и Cheer Bear открылись в начале 2018-го года на месте «Эль Помидоро» на Максима Богдановича, 102.
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Бары «Библиотека Вина» и Cheer Bear с улицы Максима Богдановича, 102 закрылись. Об этом они сообщили в соцсетях, написав, что «забастовка - дело такое».
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