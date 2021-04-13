ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минивэн Hyundai Staria: обнародованы характеристики

13.04.2021 17:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai уже рассказывала о некоторых особенностях дизайна и салона нового минивэна Staria, а теперь машина рассекречена полностью.


Общая длина минивэна составляет 5253 мм, ширина — 1997 мм, а высота — 1990 мм. Последний параметр был оптимизирован таким образом, чтобы в салоне автомобиля мог встать в полный рост среднестатистический ребенок школьного возраста. Объем багажника зависит от выбора конфигурации сидений. Двух- и трехместная версии Staria предназначаются для использования в качестве коммерческого транспорта и обладают максимальным грузовым объемом около 5 кубометров.


Топовая семиместная комплектация минивэна называется Premium и отличается раздельными сиденьями второго ряда со специальным режимом «релаксации» (активируется нажатием кнопки), а также полозьями, которые позволяют их сдвинуть для облегчения доступа внутрь и увеличения объема багажника. При этом, если верить разработчикам, на третьем ряду с легкостью могут разместиться взрослые пассажиры.



В 9-местном варианте исполнения сиденья второго ряда могут разворачиваться на 180 градусов — в сторону пассажиров третьего ряда. Салон базовой версии Staria получит 11 посадочных мест. Оснащается минивэн шестью подушками безопасности, также доступны системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и функция безопасного выхода из салона, которая не позволит пассажиру открыть заднюю дверь в момент, когда рядом проезжает другой автомобиль.


А еще корейцы поделились информацией о силовых установках минивэна. Это дизель 2.2 VGT, развивающий 177 л.с. и 431 Нм крутящего момента и с которым Staria будет предлагаться в Европе. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». Для ряда других рынков заявлен бензиновый мотор, который работает только в паре с «автоматом» — это 3,5-литровая «шестерка» MPI с приводом клапанов при помощи роликовых коромысел и выпускными коллекторами из нержавеющей стали. Отдача — 272 л.с. и 331 Нм.


Продажи Staria начнутся во втором полугодии, а в дальнейшем Hyundai собирается расширить гамму доступных модификаций модели, которая будет включать VIP-минивэн, автомобиль скорой помощи и фургон для кемпинга.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Hyundai уже рассказывала о некоторых особенностях дизайна и салона нового минивэна Staria, а теперь машина рассекречена полностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Острая нехватка слесарей, трактористов, врачей и водителей. Кто нужен на рынке труда в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by