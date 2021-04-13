Минивэн Hyundai Staria: обнародованы характеристики

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai уже рассказывала о некоторых особенностях дизайна и салона нового минивэна Staria , а теперь машина рассекречена полностью.





Общая длина минивэна составляет 5253 мм, ширина — 1997 мм, а высота — 1990 мм. Последний параметр был оптимизирован таким образом, чтобы в салоне автомобиля мог встать в полный рост среднестатистический ребенок школьного возраста. Объем багажника зависит от выбора конфигурации сидений. Двух- и трехместная версии Staria предназначаются для использования в качестве коммерческого транспорта и обладают максимальным грузовым объемом около 5 кубометров.





Топовая семиместная комплектация минивэна называется Premium и отличается раздельными сиденьями второго ряда со специальным режимом «релаксации» (активируется нажатием кнопки), а также полозьями, которые позволяют их сдвинуть для облегчения доступа внутрь и увеличения объема багажника. При этом, если верить разработчикам, на третьем ряду с легкостью могут разместиться взрослые пассажиры.









В 9-местном варианте исполнения сиденья второго ряда могут разворачиваться на 180 градусов — в сторону пассажиров третьего ряда. Салон базовой версии Staria получит 11 посадочных мест. Оснащается минивэн шестью подушками безопасности, также доступны системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и функция безопасного выхода из салона, которая не позволит пассажиру открыть заднюю дверь в момент, когда рядом проезжает другой автомобиль.





А еще корейцы поделились информацией о силовых установках минивэна. Это дизель 2.2 VGT, развивающий 177 л.с. и 431 Нм крутящего момента и с которым Staria будет предлагаться в Европе. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат». Для ряда других рынков заявлен бензиновый мотор, который работает только в паре с «автоматом» — это 3,5-литровая «шестерка» MPI с приводом клапанов при помощи роликовых коромысел и выпускными коллекторами из нержавеющей стали. Отдача — 272 л.с. и 331 Нм.





Продажи Staria начнутся во втором полугодии, а в дальнейшем Hyundai собирается расширить гамму доступных модификаций модели, которая будет включать VIP-минивэн, автомобиль скорой помощи и фургон для кемпинга.