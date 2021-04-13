Острая нехватка слесарей, трактористов, врачей и водителей. Кто нужен на рынке труда в Витебской области

Источник материала: Tut.by

В республиканский банк вакансий от нанимателей Витебской области поступило более 7 тысяч предложений работы, из них 62,4% — по рабочим профессиям, сообщает телеграм-канал облисполкома.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Больше всего вакансий — почти 1,5 тысячи — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Наиболее востребованы: тракторист-машинист (около 400 предложений), оператор машинного доения (более 180), животновод (более 100), зоотехник (более 60), лесник (около 50), агроном (более 40), ветврач (более 30), вальщик леса (около 30).

В сфере промышленности — 1,4 тысячи вакансий. Востребованы слесари (более 470 предложений), швеи (более 280), электромонтеры (более 200), электрогазосварщики (более 60).

В здравоохранении и сфере соцуслуг — более 800 вакансий. В регионе требуются более 290 врачей, более 200 медсестер и более 70 фельдшеров.

В оптовой и розничной торговле предлагают более 600 вакансий. На работу готовы взять более 190 продавцов и более 90 контролеров-кассиров.

Востребованы водители — в разные организации требуются около 500 человек.

Из всех вакансий 26% — с зарплатой от 400 до 500 рублей, 46% — от 500 до 800 рублей, 13% — от 800 до 1000 рублей, 8% — свыше 1000 рублей.