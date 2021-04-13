Источник материала: Tut.by

Фестиваль Gastrofest — проект про еду, который любят белорусы. Мы видим это по количеству просмотров новостей с его анонсами, вы — по очередям в заведениях. Но бывает так, что фестивали еды, организованные другими людьми, тоже именуют себя гастрофестами. «Мы пишем с просьбой не пользоваться нашим именем, а ответ получаем в стиле: «Вам что, жалко?» — говорит Станислав Агинский, один из создателей Gastrofest. О том, как проект боролся с клонами и поставил в этом вопросе точку, когда товарный знак официально зарегистрировали. А еще о франшизе и планах выйти на рынки Украины и России — в материале.

Кристина Горбач Редактор AFISHA.TUT.BY

«У людей отсутствует понимание, что использование чужого незаконно»

Наверное, эту историю можно было начать с того, как команда энтузиастов создала новый для Минска проект — гастрофест, успешно его проводила, а на все попытки скопировать себя махала бы перед конкурентами документами о регистрации товарного знака. Но все было не так. Вернее, первая часть — правда, а вот вторая стала возможна буквально в прошлом месяце. Но обо всем по порядку.

Фестиваль Gastrofest проводится пятый год. И чем популярнее становился проект, чем больше набирал обороты, тем чаще стали появляться похожие по сути мероприятия, которые тоже именовали себя «гастрофестом». При этом вопросов к самой концепции у создателей оригинального Gastrofest не было, смущало лишь то, что использовался бренд фестиваля.



Сет Café Netto на фестивале в 2019 году. Фото предоставлено организаторами «Гастрофестиваля»

Станислав Агинский, один из создателей «Гастрофеста», говорит, что никаких проблем бы не было, если бы проекты назывались «гастрономический фестиваль», «фестиваль еды», «еда и что угодно».

— Но когда это называется «гастрофест», это отсылка к бренду, с которым связана наша работа. Это вызывает путаницу, потому что проекты, которые названы похожим образом, вводят человека в заблуждение. Люди взаимодействуют с фестивалем, звонят нам узнать подробности, а мы знать не знаем, потому что это вообще не наш проект.

Станислав АгинскийОдин из создателей Gastrofest

К счастью, за все время таких случаев было не критически много: всего пять или шесть. Однако вместе с юристом-лицензиатом Андреем Дроздом полтора года назад команда приняла решение зарегистрировать товарный знак (в народе говорят: запатентовать, но юридически запатентовать можно изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Интересуемся: наверное, была «последняя капля», ситуация, когда продукт скопировали уж совсем нагло? Но, оказывается, нет.

— Это была череда абсолютно похожих историй, когда пиар-агентства и крупные организаторы не то что из злого умысла, а просто по незнанию называли свои проекты, связанные с едой, «гастрофестом». И нам приходилось постоянно обрабатывать заявки по проектам, которые мы не делаем.

Выдержка из Закона «О товарных знаках и знаках обслуживания» Товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Однако не было ситуаций, когда не удавалось бы договориться. Обычно после обсуждений и переговоров между организаторами слово «гастрофест» из названия по просьбе его автора убирали. Но последний кейс вышел анекдотичным, рассказывает Агинский. История связана с Речицей, где ребята решили сделать фестиваль доставки еды, подключили какое-то количество заведений.

— И мы будем только рады, если эта история у них получится, — сразу делает оговорку Станислав. — Но они назвали это «гастрофест» и всю коммуникацию строили вокруг этого слова. Мы написали вежливое письмо с просьбой назваться любым другим словом. Они отказали, и главный месседж был: «А вам жалко? Вы же в Минске находитесь, вам что, принципиально важно?». Нет, нам не жалко, но мы занимаемся развитием этого бренда и вкладывали в него время, деньги, эмоции и так далее. И просим соблюдать закон, не пользоваться названием, которое является товарным знаком другого юрлица.



Свидетельство о регистрации товарного знака





Диалога не получилось, и представители гастрофеста составили официальное обращение с сутью претензии, где указали номер заявки на регистрацию товарного знака (на тот момент она еще рассматривалась). Но, отмечает юрист Андрей Дрозд, речицкие ребята на слово не поверили и позвонили в Национальный центр интеллектуальной собственности, где им сказали, что, пока у создателей гастрофеста нет свидетельства на руках, ничего запретить они не могут. К слову, его вскоре выдали, фотографию отправили в Речицу — и после этого все упоминания гастрофеста были удалены.

— Что парадоксально, на этом примере мы поняли, что у людей отсутствует понимание, что интеллектуальная собственность охраняется, использование чужого незаконно. Ответ был один: «Вам что, жалко?». То есть нет правовой культуры, понимания того, что если люди разработали товарный знак, название, вкладывались в бренд, то это принадлежит им и пользоваться этим без их согласия нельзя, — отмечает Дрозд.

При этом, говорит он, суды достаточно эффективно рассматривают доходящие до них дела по защите интеллектуальной собственности, становясь на сторону правообладателей. Особенно популярны сейчас кейсы в сфере ПО, лицензионного соглашения.

«История такого бизнеса — это история только про репутацию»

Отдельно стоит отметить, что процедура регистрации медленная и может занимать до двух лет. В случае с гастрофестом это заняло полтора года. Запатентованным оказалось само название «гастрофест», надпись на латинице в фирменном стиле, а также логотип (изображение вилки). Бренд регистрируют в определенных «классах», к которым относится его работа. В данном случае: сфера общепита, HoReCa и продукты питания. Однако можно зарегистрироваться хоть во всех классах, если есть необходимость.



Фото: instagram.com/aginsky.st

При этом любопытно, что по сути гастрофест — это сокращение двух слов: гастрономический фестиваль. Точно как и, например, общепит — сокращение от общественного питания. Юрист объясняет, что буквенное сочетание «гастрофест» — новое для языка, до создателей гастрофеста его никто не использовал. Станислав добавляет, что в мире полно аналогичных кейсов. Для примера возьмем компанию apple, которая вообще назвалась очень известным словом — «яблоко».

— И запатентовать слово «яблоко», наверное, невозможно. Но когда со словом apple ассоциируется продукция, визуал, сайт, бренд, какая-то история и ты можешь доказать, что все эти ассоциации — о твоей компании, когда ты используешь слово apple в конкретном контексте и имеешь в виду не физическое яблоко, а бренд — закон работает. Понятно, что сокращение, которые мы придумали, это сокращение двух слов. Но до этого такого сокращения не было в обиходе, и если вы напишете сегодня в интернете «гастрофест», поисковик выдаст вам не историю гастрономических фестивалей, а конкретную организацию с адресом, контактами. На сегодня это слово — прямая ассоциации с нашим брендом, — объясняет Станислав Агинский.

Несмотря на то, что регистрация, патенты — это важно, заявку создатели Gastrofest подали только в 2019 году, на тот момент фестивалю было уже три года. Почему?

— Нам не стыдно признать, что, наверное, где-то мы сами не были компетентны. Знали ли мы про существование патентного права? Конечно, знали. Но на моменте старта нам не казалось это ключевым, мы не знали, насколько это важно именно в нашем случае. Но когда один за другим случаи с использованием бренда стали повторяться, мы обратились к Андрею, чтобы защитить себя от таких ситуаций.



Фото: одни из победителей Gastrofest Jameson St. Patrick’s Day 2021

Юрист подтверждает, что именно так чаще всего и происходит: бренды сталкиваются с проблемой и тогда начинают думать, как ее решать. Любопытно, что компании, которые приходят с европейского рынка, сразу стремятся зарегистрировать свой товарный знак.

Станислав уточняет, что вся история вокруг названия — это исключительно вопрос репутации.

— Всегда есть два варианта развития событий. Предположим, кто-то скопировал нас и провел фестиваль под этим брендом. Он провел его безумно классно, все счастливы, негатива нет. Тогда это просто наша недополученная выгода. Но ситуация может быть противоположной: провели его плохо, не потратили достаточных ресурсов, сделали проект некачественным. Тогда человек, который соприкоснулся с этим фестивалем, скажет: «А, да, слышал о них». И если в следующий раз в этом городе фестиваль будем проводить мы, нам скажут: «Мы слышали о вас, спасибо, но это ерунда, до свидания». И этот момент для нас катастрофически важен.

Потому что даже если мы не доедем по каким-то причинам до Речицы, как проекту нам бы не хотелось, чтобы где-то кто-то думал, что фестиваль «Гастрофест» — это ерунда, организаторы пришли, собрали деньги, и ничего толкового не сделали. История такого бизнеса — это история только про репутацию и доверием нам как бренду. Если бы мы в каком-то городе, где мы уже были (Бресте, Гродно, Гомеле), хоть кого-то обманули, поступили некорректно или слыли лжецами, проекта бы не было, потому что с нами не хотели бы иметь дел.

«Возможно, в конце года «Гастрофест» пройдет в Украине и России»

Сейчас, когда бренд «гастрофест» охраняется законом, команда фестиваля спокойна. Любопытно, что если кто-то все же захочет воспользоваться брендом, его создатели могут претендовать на 10% от выручки и требовать компенсации — от 1 до 50 000 базовых величин.





Говоря о копировании и заимствовании, важно отметить, что бизнесмены, которые работают по закону, тоже есть. Они не берут чужое, а обращаются к бренду официально — за франшизой. И недавно эта самая франшиза у «Гастрофеста» появилась, ее разработали специалисты из Беларуси.

— Мы заказывали эту услугу, это огромный пласт работы. Для нас подготовили документы, которые регламентируют наши с франчайзи отношения, учитывают особенности страны, которая покупает франшизу, финансовые показатели, расчет роялти и т.д. Почему вообще задумались о франшизе? Не было такого, что мы решили, что нам в Беларуси тесно. Просто спрос рождает предложение: нам писали и спрашивали, продаем ли франшизу. И мы подумали, что это хорошая инвестиция в себя.

Создатели «Гастрофеста» хотят проверить две модели работы проекта за границей. Первая — когда они будут развивать бренд в Украине сами. Нанимать сотрудников, ставить процесс, управлять удаленно. И параллельно с этим проверить другую модель работы, по франшизе, когда не будут сильно вовлечены в процесс.

— Не могу сказать, что мы придумали так сами, но так сложилось, и нам показалось это интересно и правильно. На выходе мы сможем понять, что из этого наиболее жизнеспособно. Мы уже были в рабочей командировке во Львове, будем в Киеве, и если все сложится хорошо, то к концу года у нас будет первый фестиваль в Украине. И если все будет совсем хорошо и мы продадим фестиваль в Россию, в Питер, тогда, возможно, к концу года параллельно гастрофест пройдет и там.



Команда проекта в рабочей командировке во Львове. Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

Напоследок Станислав советует молодым бизнесменам, которые только начинают развивать свой бренд, с большей дотошностью подходить к вопросам интеллектуальной собственности.

— Нужно оценить, насколько коротким должен быть временной промежуток, чтобы скопировать вашу идею. Если он суперкороткий, то, наверное, о патенте стоит подумать на старте. Если он длинный или супердлинный, то, наверное, этот вопрос можно отложить, потому что мы четко понимаем, кто бы как не назвал свой фестиваль «гастрофест», чтобы сделать тот выход, какой делаем мы сейчас, и добиться тех охватов, уйдет не один год. И мы себя здесь немного спокойнее чувствовали. Потому что понимали: даже если ситуация будет развиваться динамически, нам хватит времени, чтобы подать заявку и потом ею воспользоваться. Но если бизнес быстрый и ты понимаешь, что у тебя полтора года уйдет на патент, а у твоего конкурента — неделя, чтобы скопировать твою идею, наверное, нужно делать это со старта.

Фестиваль Gastrofest Когда: с 15 апреля по 2 мая

Где: в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве

Сколько: 28 рублей в Минске, 24 рубля — в областных городах