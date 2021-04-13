Власти Минска задумались над строительством третьего кольца. Первый участок будет с тоннелем?

Источник материала: Onliner

В Центральном районе началось общественное обсуждение планирования территории в границах пр. Победителей — ул. Радужной — Тимирязева — Нарочанской, сообщает информагентство «Минск-Новости». Среди прочих планов озвучили и идею создать третье транспортное кольцо, которое пройдет у ул. Радужной, а также построить «путепровод под железной дорогой».

«По проекту с восточной стороны района пройдет 3-е транспортное кольцо, — говорится в заметке. — Существующая ул. Радужная сохраняется как местный проезд кольца, имеет примыкания к нему и обеспечивает транспортное обслуживание прилегающей застройки. На пр. Победителей и ул. Тимирязева выезд с ул. Радужной будет осуществляться только по 3-му кольцу».

«Также требуется строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении ул. Радужной с ул. Тимирязева и железной дорогой, — сказано в материале. — Предлагается сделать автомобильный путепровод под железной дорогой».

О том, что речь идет именно о тоннеле, говорил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время обсуждения давней проблемы отсутствия транспортной связи между Каменной Горкой и Ждановичами. «Специалисты пока склоняются к созданию тоннеля под железной дорогой, — заметил он. — Преимущество строительства тоннеля вместо эстакады — в возможности выполнить работы быстрее, не ожидая „окон“ в движении поездов. Но сейчас вопрос еще обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы определимся с вариантом и будем двигаться в этом направлении».

Насколько эти планы близки к реализации, сказать сложно. Отметим лишь, что на генплане города (до 2030 года) вполне отчетливо вырисовывается третье кольцо.





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