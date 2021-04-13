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На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица

13.04.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Существует несколько определений ауры: один «тип» может появиться перед приступом мигрени, другой называют проявлениями души. В нынешней подборке фотографий, к счастью, речь идет о втором варианте. Ресурс BoredPanda обратил внимание на сообщество Animals With Powerful Auras, где собирают снимки, героями которых выступают животные. Именно от них исходит нечто такое, что притягивает взгляд или заставляет шевелиться струны души — как правило, позитивно настроенные.

На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Уж неизвестно, что за эмоции испытывает этот пес, но на счастье это похоже мало
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Становится даже как-то не по себе, но это еще цветочки
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Кот — повелитель мира готовится взять власть в свои руки (лапки)
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Вот теперь точно не по себе. Можно снять фильм ужасов, и он будет страшным лишь благодаря этому бритоголовому существу
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Теперь вы знаете, как выглядит брюшко ежа
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Может, там что-то вкусненькое?
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Р-р-р — радость!
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Еж смеется. Или это партнер того кота, который скоро захватит мир
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Всегда улыбайся, если тебя застали за чем-то плохим
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Принцесса Лея собственной персоной
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Так коты говорят «нет»
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Если это не фотошоп, тогда... В общем, странно все это
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Вы бы рискнули забрать бургер и лишить этого немолодого пса счастья?
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Ку-ку!
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Утренняя жажда иногда превращает нас в зверей
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Главное, чтобы пес не начал метить авто: смоет
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица
Месть близка, прячьте ваши тапки, глупцы!
На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица

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Существует несколько определений ауры: один «тип» может появиться перед приступом мигрени, другой называют проявлениями души. В нынешней подборке фотографий, к...
 
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