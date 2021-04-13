На фото показали животных с сильной аурой и странным выражением лица

Источник материала: Onliner

Существует несколько определений ауры: один «тип» может появиться перед приступом мигрени, другой называют проявлениями души. В нынешней подборке фотографий, к счастью, речь идет о втором варианте. Ресурс BoredPanda обратил внимание на сообщество Animals With Powerful Auras, где собирают снимки, героями которых выступают животные. Именно от них исходит нечто такое, что притягивает взгляд или заставляет шевелиться струны души — как правило, позитивно настроенные.



Уж неизвестно, что за эмоции испытывает этот пес, но на счастье это похоже мало



Становится даже как-то не по себе, но это еще цветочки



Кот — повелитель мира готовится взять власть в свои руки (лапки)



Вот теперь точно не по себе. Можно снять фильм ужасов, и он будет страшным лишь благодаря этому бритоголовому существу



Теперь вы знаете, как выглядит брюшко ежа



Может, там что-то вкусненькое?



Р-р-р — радость!



Еж смеется. Или это партнер того кота, который скоро захватит мир



Всегда улыбайся, если тебя застали за чем-то плохим



Принцесса Лея собственной персоной



Так коты говорят «нет»



Если это не фотошоп, тогда... В общем, странно все это



Вы бы рискнули забрать бургер и лишить этого немолодого пса счастья?



Ку-ку!



Утренняя жажда иногда превращает нас в зверей



Главное, чтобы пес не начал метить авто: смоет



Месть близка, прячьте ваши тапки, глупцы!



