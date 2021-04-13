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«Он был легендой музыки и светлым человеком». Друзья вспоминают о Борткевиче
Источник материала: Onliner
Сегодня пришла печальная
Певица Ирина Видова, вдова Олега Молчана, работавшего с «Песнярами», знала Борткевича больше 20 лет. Это большая утрата для мира музыки, говорит она.
— Если говорить объективно, Леня — это чисто мулявинский вокал. Это тот артист, которого Мулявин нашел сам. Борткевич и Кашепаров — это «песняровские» голоса, потом уже в коллективе появлялись немножко другие голоса. Но как пели Мулявин и Борткевич — это одна школа. Несмотря на то, что Лене было уже за 70 лет, он все равно был в прекрасной форме. Очень грустно и больно, когда уходят такие люди — звезды и легенды.
Фото сделано в ноябре 2017 года
Леонид Борткевич участвовал в авторских концернах Олега Молчана, созданные композитором песни вошли в репертуар Борткевича. Творческое сотрудничество переросло в дружбу.
Леонид Борткевич на юбилейном концерте Олега Молчана
Ирина Видова вспоминает, что в свое время способствовала возвращению Борткевича в Беларусь.
— Когда в 1997-м произошел раскол ансамбля и из коллектива уволились четыре музыканта, ставшие впоследствии «Белорусскими песнярами», я тогда сказала Мулявину: «Если вы хотите, чтобы ансамбль был по-прежнему тем самым золотым составом и той самой гордостью, вам просто необходимо позвонить Кашепарову и Борткевичу в Америку». Владимир Георгиевич (Мулявин. — Прим Onliner) где-то месяц думал и потом поехал за ними в Америку. После его возвращения из США Олег Молчан организовал нам тур по предприятиям «Белтрансгаза», мы с Борткевичем подружились. Была духовная связь, потому что по духу он стопроцентный «песняр».
Друг и коллега Борткевича по «Песнярам» Вадим Косенко рассказал Onliner, что общался с ним на днях, у Борткевича были большие творческие планы.
Михаил Долотов, Леонид Борткевич, Вадим Косенко
— Его жена мне позвонила утром и сообщила, что его не стало. Я общался с Борткевичем буквально пять-шесть дней назад, все было нормально. Мы еще отработали с ним концерт недавно, созванивались по поводу планов.
Известно, что у музыканта был сахарный диабет.
Прощание с Борткевичем пройдет в четверг, 15 апреля, с 10:00 до 13:00 в Белорусской государственной филармонии.
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Сегодня пришла печальная новость о смерти Леонида Борткевича, вокалиста легендарных «Песняров». Он стал голосом популярного ансамбля и был знаменит благодаря...
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