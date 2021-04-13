Дефицит бюджета Беларуси за квартал превысил $668 млн

Источник материала: АФН

Дефицит госбюджета Беларуси в I квартале 2021 года составил 1,768 млрд рублей (более $668 млн долларов). Такую цифру озвучил глава Минфина Юрий Селиверстов.

По его словам, доходы республиканского бюджета за январь-март составили 5,617 млрд рублей (около $2,1 млрд), или 109 % к уровню января-марта 2020 года. Расходы государства за первый квартал — 7,385 млрд рублей.

"Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом", - заверил чиновник.