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Дефицит бюджета Беларуси за квартал превысил $668 млн

13.04.2021 17:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Дефицит госбюджета Беларуси в I квартале 2021 года составил 1,768 млрд рублей (более $668 млн долларов). Такую цифру озвучил глава Минфина Юрий Селиверстов.

По его словам, доходы республиканского бюджета за январь-март составили 5,617 млрд рублей (около $2,1 млрд), или 109 % к уровню января-марта 2020 года. Расходы государства за первый квартал — 7,385 млрд рублей.

"Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом", - заверил чиновник.

 
 
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Дефицит госбюджета Беларуси в I квартале 2021 года составил 1,768 млрд рублей (более $668 млн долларов). Такую цифру озвучил глава Минфина Юрий Селиверстов.
 
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