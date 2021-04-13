Виктор Гончаренко дебютировал у руля «Краснодара» с поражения

В карьере белорусского тренера Виктора Гончаренко этой весной произошли кардинальные изменения. После пяти лет у руля московского ЦСКА уроженец Хойников вернулся в Краснодар, где он уже тренировал «Кубань», а теперь возглавил местный одноименный клуб. 8 мая бывший клуб Гончаренко встретится с нынешним — «армейцы» примут в родных стенах «Краснодар».

Тульский «Арсенал» вновь испортил жизнь Гончаренко

Белорусский специалист был официально назначен на пост главного тренера «горожан» 6 апреля, а уже 11-го «Краснодару» предстояло сыграть в Туле с местным «Арсеналом». Этой весной «оружейники» уже доставили немало проблем Виктору Михайловичу, в середине марта обыграв его ЦСКА (2:1).

Сейчас же команда Дмитрия Парфенова испортила дебют Гончаренко. В матче чемпионата России, которых проходил в равной борьбе, «Арсенал» сумел реализовать один из немногочисленных моментов, а гости вскрыть оборону хозяев так и не сумели (1:0).

«Краснодар» в 2021-м совсем плох

«Горожане» в девяти матчах после рестарта сезона потерпели семь поражений, и быстро исправить положение дел у Гончаренко, судя по всему, пока не получилось. «Быки» занимают только десятое место в турнирной таблице, фактически не имея шансов пробиться в еврокубки.

На вершине турнирной таблицы находится «Зенит», который опережает ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на семь очков за пять туров до финиша. Кажется, уже никто не сомневается в третьем подряд чемпионстве питерцев. Приложение Бетсити на Андроид принимает ставки на триумф «сине-бело-голубых» с мизерным коэффициентом 1,05, что соответствует вероятности 95%. На чемпионство «Спартака» можно поставить с коэффициентом 20.

А как дела у ЦСКА после отставки Гончаренко?

Как сообщает Бетонмобайл , белоруса на тренерском мостике «красно-синих» сменил хорват Ивица Олич, который играл за ЦСКА в 2003-2006-е годы. Пока болельщики явно могут быть довольны экс-форвардом, так как под его руководством «армейцы» одержали три победы в трех матчах.

Стоит отметить, что руководство ЦСКА выбрало наилучший момент для смены тренера. В этих трех играх под началом Олича москвичи встречались только с аутсайдерами — сперва «армейцы» не без труда обыграли на выезде терпящий бедствие «Тамбов» (2:1), затем дожали в матче Кубка России все тот же тульский «Арсенал» (2:1), забив победный гол в большинстве, а в последней игре уже поувереннее обыграли дома «Ротор» (2:0).

Однако по-настоящему оценить работу Олича можно будет на финише сезона. ЦСКА еще предстоит сыграть с командами из группы лидеров — «Сочи», «Спартаком», московским «Динамо», а также оспорить путевку в финал Кубка России с «Локомотивом». И, конечно же, особняком будет стоять встреча бывшего клуба Виктора Гончаренко с нынешним — «армейцы» примут в родных стенах «Краснодар» в предпоследнем туре РПЛ 8 мая.