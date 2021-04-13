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Российский политолог: Рухнет Путин, через неделю не станет и Лукашенко
Источник материала: Партизан
Российский политолог и историк Андрей Зубов считает, что власть Лукашенко держится исключительно на поддержке Путина.
Об этом он заявил в интервью каналу "И грянут Грэм"
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Российский политолог и историк Андрей Зубов считает, что власть Лукашенко держится исключительно на поддержке Путина.
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