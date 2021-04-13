Такая нынче у нас жизнь: силовики взяли штурмом квартиру не замеченной в протестах молодой семьи









Белсат . Чтобы попасть в квартиру, они выбили стекло на балконе и взломали дверь. От родственников молодого человека известно, что теперь Петр в Первомайском РУВД, его жену после нескольких часов отпустили, передает





Петр Пажитных – не радикальный активист, задержаний и штрафов у них не было, в протестах не участвовали, рассказывает его свояченица Дарья. Утром к ней позвонили соседи Петра и сообщили, что штурмуют квартиру Пажитных на первом этаже.





«Это 20-летние дети. (К ним) пришли, выломали двойную дверь ломом, выбили стекло на балконе, все перевернули. Это квартира матери мужа, нас туда не пустили, документов не показали. Собака на всю улицу лаяла. Были в штатском, в масках и кепках, как ГУБОПиК. Они сказали не переживать, сейчас проводят обыск, после заберут их на опрос. Мы попросили показать понятых, но нам не показали. Позже привели дворника».





Петра родственникам не показали, а Маргарита вывела собаку. Дарья рассказывает, что та была вся в слезах и очень напугана. Дарья с мужем отвезли собаку к родителям, а когда вернулись, никого не было.





«Квартиру оставили открытой, не опечатали, документов никаких не оставили, свет включен. Возможно, они побили стекло на балконе, пытались зайти в комнату через окно, так как не работает домофон и звонок. Возможно, дети спали и не слышали, что кто-то стучал».





Причины налета силовиков и обыска в молодой семье неизвестны. Теперь Петр в Первомайском РУВД, Маргариту выпустили, но запретили давать информацию.





«По какому делу задержали, нам не сказали. Родители звонят в ГУБОПиК, там сбрасывают. Нам сказали, что есть санкция прокурора. Маргарите сказали молчать, тогда ей дадут предупреждение, а Петру 20 суток».