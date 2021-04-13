Герасименя продала свою чемпионскую медаль - все деньги будут перечислены в БФСС

аукционе была продана золотая медаль Александры Герасимени , белорусской пловчихи, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовой призерки Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), многократной чемпионки мира и Европы, многократной чемпионки Универсиад (2009, 2011 и 2013), заслуженного мастера спорта Республики Беларусь (2012). На, белорусской пловчихи, двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовой призерки Олимпийских игр 2016 года (50 метров вольным стилем), многократной чемпионки мира и Европы, многократной чемпионки Универсиад (2009, 2011 и 2013), заслуженного мастера спорта Республики Беларусь (2012).





Медаль была завоевана на чемпионате мира в 2012 году на дистанции 50м вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.





Медаль ушла за 16100 долларов.





Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.





Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.





Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.





Напомним, ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени.





В конце марта спортсменка и Фонд спортивной солидарности запустили кампанию по продвижению здорового образа жизни: #СборнаяЗОЖ.