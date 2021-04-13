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Герасименя продала свою чемпионскую медаль - все деньги будут перечислены в БФСС
Источник материала: Партизан
Золотая медаль Александры Герасимени на аукционе была продана за 16100 долларов. Все средства будут перечислены в БФСС
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Медаль была завоевана на чемпионате мира в 2012 году на дистанции 50м вольным стилем. В финальном заплыве белоруска победила с результатом 23,64 сек., установив новый национальный рекорд.
Медаль ушла за 16100 долларов.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности.
Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.
Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
Напомним, ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени.
В конце марта спортсменка и Фонд спортивной солидарности запустили кампанию по продвижению здорового образа жизни: #СборнаяЗОЖ.
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Золотая медаль Александры Герасимени на аукционе была продана за 16100 долларов. Все средства будут перечислены в БФСС
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