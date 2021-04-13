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Лукашенко посетит с двухдневным визитом Азербайджан

13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с двухдневным визитом в Азербайджан. Борт номер один вылетел в Баку из национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».

Во время сегодняшней встречи президенты Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество и отношения между странами. Официальная часть переговоров состоится завтра. К главам государств присоединятся делегации. Темы, которые затронут в узком и широком формате, – торгово-экономическое взаимодействие, поиск новых направлений, вопросы промышленной кооперации. Уделят внимание и сотрудничеству в здравоохранении, науке, образовании и туризме. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.



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Теги: Минск
 
 
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Во время сегодняшней встречи президенты Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество и отношения между странами.
 
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