Лукашенко посетит с двухдневным визитом Азербайджан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с двухдневным визитом в Азербайджан. Борт номер один вылетел в Баку из национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».

Во время сегодняшней встречи президенты Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество и отношения между странами. Официальная часть переговоров состоится завтра. К главам государств присоединятся делегации. Темы, которые затронут в узком и широком формате, – торгово-экономическое взаимодействие, поиск новых направлений, вопросы промышленной кооперации. Уделят внимание и сотрудничеству в здравоохранении, науке, образовании и туризме. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.