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Лукашенко посетит с двухдневным визитом Азербайджан
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Во время сегодняшней встречи президенты Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество и отношения между странами. Официальная часть переговоров состоится завтра. К главам государств присоединятся делегации. Темы, которые затронут в узком и широком формате, – торгово-экономическое взаимодействие, поиск новых направлений, вопросы промышленной кооперации. Уделят внимание и сотрудничеству в здравоохранении, науке, образовании и туризме. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.
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Во время сегодняшней встречи президенты Ильхам Алиев и Александр Лукашенко обсудят двустороннее сотрудничество и отношения между странами.
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