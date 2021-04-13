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Весна пришла на "белорусские Мальдивы" — живописные фото меловых карьеров

13.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаменитые "белорусские Мальдивы" — это старые меловые карьеры Любанского комбината стройматериалов, затопленные водой. Так называют это место за удивительную синеву озер.

Это любимое место отдыха и жителей Любани, и проезжающих туристов. Правда, на машине проехать прямо к воде нельзя — дороги перекопаны, но пешком или на велосипеде спокойно можно прогуляться.

Из-за большой глубины карьеров вода за зиму так промерзла, что даже теплое весеннее солнце до сих пор не растопило корку толстого льда. Но потрясающий изумрудно-голубой цвет воды даже под льдом радует взгляд и будит мечты о Мальдивах.

 
 
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Сами озера, расположенные на дне карьеров, еще во власти зимы. Но на берегах и склонах уже бушует весна.
 
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