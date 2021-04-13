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Огромный портрет Юрия Гагарина появился на здании в Минске – видео

13.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Портрет Гагарина был размещен на 98-метровом здании в микрорайоне Уручье.

Таким образом посольство России в Беларуси поздравило жителей Минска c 60-летием первого полета человека в космос.

В огромной анимированной проекции показаны фрагменты спецпроекта компании Роскосмос "Пилотируемая космонавтика: 60 лет".

 
Теги: Минск
 
 
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Огромный портрет первого в мире космонавта появился на здании в Минске. Смотрите на видео кадры, снятые на северо-востоке столицы.
 
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