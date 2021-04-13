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Огромный портрет Юрия Гагарина появился на здании в Минске – видео
13.04.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Портрет Гагарина был размещен на 98-метровом здании в микрорайоне Уручье.
Таким образом посольство России в Беларуси поздравило жителей Минска c 60-летием первого полета человека в космос.
В огромной анимированной проекции показаны фрагменты спецпроекта компании Роскосмос "Пилотируемая космонавтика: 60 лет".
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Огромный портрет первого в мире космонавта появился на здании в Минске. Смотрите на видео кадры, снятые на северо-востоке столицы.
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