В Беларуси запретили ввоз и продажу отдельных товаров NIVEA

Источник материала: Салiдарнасць

Ранее компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею при условии его проведения в Минске.

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака «Nivea».

Как сообщает Минздрав, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции.

В общей сложности санитарно-эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тысяч единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске