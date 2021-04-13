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В Беларуси запретили ввоз и продажу отдельных товаров NIVEA

13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ранее компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею при условии его проведения в Минске.

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака «Nivea».

Как сообщает Минздрав, специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции.

В общей сложности санитарно-эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тысяч единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей.

«Nivea в стране оставалось на три дня». Белорусы поддержали бренд, отказавшийся спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее бренд отказался спонсировать ЧМ по хоккею в Минске.
 
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