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В Беларуси запретили ввоз и продажу отдельных товаров NIVEA
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ранее компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею при условии его проведения в Минске.
Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко подписал постановление о временном запрете ввоза и обращения отдельных наименований продукции торгового знака «Nivea».
Как
В общей сложности санитарно-эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тысяч единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей.
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Ранее бренд отказался спонсировать ЧМ по хоккею в Минске.
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