Маршрутка, которая ходит на новый рынок в «Таборы», стала платной. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

В редакцию обратились читатели и рассказали, что бесплатная маршрутка, которая ездила на рынок в Таборы, с апреля стала платной. «На остановке было очень много возмущенных этим, особенно среди людей пенсионного возраста», — пишут читатели. Узнали, почему теперь берут плату за проезд на этом маршруте.



Фото: читатели TUT.BY

Шесть бесплатных маршруток и один автобус МАЗ из города в Таборы пустила компания «Торговый дом «Ждановичи» для своего рынка «Новый Лебяжий». Работали микроавтобусы с 7.40 до 20.00, ходили с интервалом 15−20 минут. Отправные точки были две: одна на рынке Ждановичи, вторая в Каменной Горке.

Транспорт был бесплатным больше года. Но недавно читатели заметили объявления на остановке, что с 5 апреля маршрутки до «Нового Лебяжьего» — платные.

В ТД «Ждановичи» нам объяснили, что маршрутки компания пускала за свои средства в качестве рекламной кампании по продвижению рынка «Новый Лебяжий». А городское предприятие «Столичный транспорт и связь» провело конкурс на право выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении по маршруту № 1444-ТК «Минск-Агрокомбинат» — конечная как раз находится возле рынка «Новый Лебяжий». 17 марта огласили результаты и выбрали перевозчика — ООО «Скрибов Град», после чего пустили регулярный маршрут 1444-ТК, который ходит по такому расписанию.

от остановки «ТЦ Ждановичи»: 7.00, 10, 20, 30, 40, 50; 8.00, 10, 20, 30, 45; 9.00, 15, 30, 45; 10.00, 15, 30, 45; 11.00, 15, 30, 45; 12.00, 15, 30, 45; 13.00, 15, 30, 45; 14.00, 15, 30, 45; 15.00, 15, 30, 45; 16.00, 15, 29, 42, 54; 17.05,15, 25, 35, 45, 55; 18.05, 20, 35, 50; 19.05, 15, 25, 35, 49; 20.04,14, 24, 34, 44, 54; 21.04, 14, 24, 34, 44; от остановки «Агрокомбинат»: 7.27, 37, 47, 57; 8.07, 16, 26, 36, 46, 57; 9.12, 27, 42, 57; 10.12, 27, 42, 57; 11.12, 27, 42, 57; 12.12, 27, 42, 57; 13.12, 27, 42, 57; 14.12, 27, 42, 57; 15.12, 27, 42, 57; 16.12, 27, 40, 54; 17.07, 19, 30, 40, 50; 18.00, 10, 20, 30, 45; 19.00, 15, 30, 40, 50; 20.00, 14, 29, 40, 50; 21.00, 10, 20, 30, 40, 50; 22.00, 10. Стоимость маршрутки: из Ждановичей — 2 рубля, из Каменной Горки — 1,50.

Схема: minsk.gov.by

— Таким образом, переход с бесплатного варианта на платную основу на маршрутных автобусах прошел с соблюдением официального регламента. Вопрос по сохранению бесплатного маршрутного транспортного парка на сегодняшний день не прорабатывается, — рассказали в ТД «Ждановичи».

Кроме этого, через Таборы ходят два рейсовых пригородных автобуса (№ 200, № 268) и пригородное маршрутное такси (№ 680).

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