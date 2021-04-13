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Маршрутка, которая ходит на новый рынок в «Таборы», стала платной. Узнали почему
Источник материала: Tut.by
В редакцию обратились читатели и рассказали, что бесплатная маршрутка, которая ездила на рынок в Таборы, с апреля стала платной. «На остановке было очень много возмущенных этим, особенно среди людей пенсионного возраста», — пишут читатели. Узнали, почему теперь берут плату за проезд на этом маршруте.
Шесть бесплатных маршруток и один автобус МАЗ из города в Таборы пустила компания «Торговый дом «Ждановичи» для своего рынка «Новый Лебяжий». Работали микроавтобусы с 7.40 до 20.00, ходили с интервалом 15−20 минут. Отправные точки были две: одна на рынке Ждановичи, вторая в Каменной Горке.
Транспорт был бесплатным больше года. Но недавно читатели заметили объявления на остановке, что с 5 апреля маршрутки до «Нового Лебяжьего» — платные.
В ТД «Ждановичи» нам объяснили, что маршрутки компания пускала за свои средства в качестве рекламной кампании по продвижению рынка «Новый Лебяжий». А городское предприятие «Столичный транспорт и связь» провело конкурс на право выполнения перевозок пассажиров в регулярном сообщении по маршруту № 1444-ТК «Минск-Агрокомбинат» — конечная как раз находится возле рынка «Новый Лебяжий». 17 марта огласили результаты и
— Таким образом, переход с бесплатного варианта на платную основу на маршрутных автобусах прошел с соблюдением официального регламента. Вопрос по сохранению бесплатного маршрутного транспортного парка на сегодняшний день не прорабатывается, — рассказали в ТД «Ждановичи».
Кроме этого, через Таборы ходят два рейсовых пригородных автобуса (№ 200, № 268) и пригородное маршрутное такси (№ 680).
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В редакцию обратились читатели и рассказали, что бесплатная маршрутка, которая ездила на рынок в Таборы, с апреля стала платной. «На остановке было очень много...
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