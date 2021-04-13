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Что будет, если мазать лицо кремом для рук? Врач отвечает на простой вопрос

13.04.2021 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли ухаживать за кожей лица с помощью крема для рук? Врач-дерматолог Екатерина Карпилович отвечает на «Простой вопрос».

— Если намазать лицо кремом для рук единожды, то ничего страшного не произойдет, хотя у некоторых людей могут появиться покраснения, похожие на аллергическую реакцию.

Постоянно же ухаживать за лицом с помощью крема для рук не стоит. Кожа на руках и лице не одинакова по многим характеристикам — толщина, количество подкожного жира, сальных желез и т.д. Кожа на руках, как правило, более грубая и толстая. Кожа лица более тонкая — особенно в области век. А в составе крема для рук больше грубых компонентов, которые могут, например, «забить» поры на лице.

Крем для рук бывает разным в зависимости от выполняемых задач — питательным, увлажняющим, регенерирующим и т.д. Однако вне зависимости от этого компоненты в нем чаще всего используются именно в той концентрации, которая бы помогала коже рук.

У крема для рук очень плотная основа — вода, глицерин (увлажняет кожу), ланолин (жировая основа растительного происхождения, которая питает кожу), масла. И в зависимости от того, какой эффект мы хотим получить от крема — защита или питание, — добавляются и другие компоненты.

В креме для лица могут использоваться такие же компоненты, но в другом количестве. И чаще в косметику для этой части тела включаются более дорогие компоненты с высокой степенью очистки.


Фото: pixabay.com

Екатерина также напомнила, на что нужно обратить внимание при выборе крема для рук.

— Крем для рук желательно выбирать в тюбике, а не в банке, чтобы каждый раз не доставать его пальцами и не заносить в баночку микроорганизмы. При покупке обращайте внимание на то, чтобы на тюбике была защитная мембрана, косметику без нее я бы брать не советовала. Помните также, что чем меньше срок годности крема (в идеале до шести месяцев), тем он, скорее всего, лучше: в нем будет меньше загустителей, консервантов и других компонентов, которые никакой пользы коже не принесут. Тем, кто работает на даче, много времени проводит на улице, лучше подбирать крем с SPF.

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Можно ли ухаживать за кожей лица с помощью крема для рук? Врач-дерматолог Екатерина Карпилович отвечает на «Простой вопрос».
 
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