Певица Алекса вышла замуж на последнем месяце беременности

Источник материала: Tut.by

История любви певицы Алексы и Вячеслава Дайчева развивается стремительно. В середине марта 32-летняя участница «Фабрики звезд 4» рассказала, что беременна. А несколько часов назад подтвердила, что вышла замуж. Сначала девушка несколько раз назвала Вячеслава в сториз «мужем», а сегодня утром опубликовала фотографию завтрака. В кадр попала правая рука тренера, на безымянном пальце которой было золотое кольцо, пишет Hello!





Отвечая чуть позже на вопросы подписчиков, певица ответила, что их можно поздравить с заключением брака. Можно предположить, что влюбленные пока лишь расписались, а торжество запланируют уже после рождения ребенка. Кстати, это произойдет совсем скоро — сейчас экс-возлюбленная Тимати находится на девятом месяце беременности.





С известным фитнес-тренером, клиентами которого являются Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова, Алекса стала встречаться в начале 2020 года. Но радости, кроме них самих, это никому не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес.

Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.