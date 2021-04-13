ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Певица Алекса вышла замуж на последнем месяце беременности

13.04.2021 18:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

История любви певицы Алексы и Вячеслава Дайчева развивается стремительно. В середине марта 32-летняя участница «Фабрики звезд 4» рассказала, что беременна. А несколько часов назад подтвердила, что вышла замуж. Сначала девушка несколько раз назвала Вячеслава в сториз «мужем», а сегодня утром опубликовала фотографию завтрака. В кадр попала правая рука тренера, на безымянном пальце которой было золотое кольцо, пишет Hello!


Отвечая чуть позже на вопросы подписчиков, певица ответила, что их можно поздравить с заключением брака. Можно предположить, что влюбленные пока лишь расписались, а торжество запланируют уже после рождения ребенка. Кстати, это произойдет совсем скоро — сейчас экс-возлюбленная Тимати находится на девятом месяце беременности.


С известным фитнес-тренером, клиентами которого являются Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Аглая Тарасова, Алекса стала встречаться в начале 2020 года. Но радости, кроме них самих, это никому не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес.

Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила малыша, Вячеслав присутствовал на родах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ці трэба вярнуць у школу ўрокі народных спеваў?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by