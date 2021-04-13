Черная икра, устрицы поштучно и горячие блюда. В Минске открылся гастробар Fish&Food

Источник материала: Onliner

Кафе «Янтарь», располагавшееся в доме №14 по улице Маяковского, вспомнят, пожалуй, немногие: давно прошли его золотые времена, а в список модных у столичных тусовщиков заведение никогда и не входило. Но свято место пусто не бывает: на днях на этих же площадях открылся гастробар Fish&Food — красивое и вкусное место, где можно есть, пить, отдыхать и покупать продукты. Все — одновременно.





До превращения в гастробар помещение с большими окнами и высокими потолками долго простаивало. Забвение было потревожено пять месяцев назад: пыль со всех поверхностей вытерли, устаревшую отделку сбили и с помощью дизайнеров и строителей превратили территорию в первый в Минске полноценный гастробар.









— Это не магазин, — уточняет формат Алексей, управляющий партнер проекта. — Перед вами гастромаркет, в котором повышенный уровень сервиса. Каждого клиента консультирует наш сотрудник: рассказывает информацию о выбранных товарах, отвечает на вопросы, помогает наилучшим образом собрать продукты в корзину. При этом все товары консультант заранее заносит в базу, поэтому, когда клиент подойдет к кассе, выкладывать что-либо не будет нужно — только оплатить и забрать чек.

В зале работает три консультанта, которые рады помочь и подсказать. Но если человек не хочет никакого общения, он может сам обойти все полки, взять, что ему нужно, и без лишних слов пройти на кассу. Кому что нравится.





Согласен, что выглядит все это не бюджетно: подача, интерьер, атмосфера, но на самом деле наценка на продукты минимальная (даже не магазинная), так как мы первый поставщик. Потребитель, который любит рыбу, найдет здесь для себя подходящие позиции по хорошим ценам.



Дорогие в килограммовом исчислении продукты в Fish&Food фасуют в небольшие упаковки, подходящие для готовки дома и не бьющие по кошельку





Социально значимые товары тоже на месте





Гастробар «строится» вокруг острова, расположенного в центре. По разным сторонам прилавка — разная жизнь: в одном месте принимают и отдают заказы навынос, в другом — подготавливают морепродукты, в третьем — готовят суши, в четвертом — решают денежные вопросы. «Идея была в том, чтобы создать движение по кругу», — объясняет Алексей.





Для тех, кто хочет поесть или, к примеру, выпить кофе на месте, — столики у окна.

— Основной акцент в Fish&Food сделан на морепродукты, — продолжает Алексей. — Соответственно, у нас работают фишмонгеры, которые разделывают, чистят, вакуумируют выбранную посетителями рыбу. Важный момент: клиент заберет только те части рыбы, которые захочет и посчитает нужными сам.

Также по просьбе клиента мы можем здесь, на месте, приготовить выбранный им кусок. Готовое блюдо принесут за столик, официанты также предложат алкогольные и безалкогольные напитки.













Помимо этого можно заказать доставку продуктов на дом, курьеры приезжают довольно оперативно.

В новом гастробаре 24 посадочных места, брони столиков нет. Говорят, пока этого хватает, но в будущем планируют организовать небольшую летнюю террасу. Заказывать можно не только из того, что лежит на «ледяном» прилавке, но в том числе пройтись по меню Fusion Sushi.



















— Многие удивляются, почему мы открылись на улице Маяковского. Но, по-моему, это отличная локация — рядом вокзал и центр города, утром и вечером тысячи людей едут на работу и домой мимо нас. Да и в принципе, если заведение хорошее, то люди будут приезжать, независимо от того, где оно расположено.









Гастробар, созданный теми же людьми, что открыли в Минске Sushi House, Fusion Sushi, Peaky Blinders, работает ежедневно. Двери открыты с 10:00 до 23:00. В ближайшее время обещают расширение ассортимента продуктов: «Витрина будет обновляться, становиться все интереснее».







