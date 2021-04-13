Белоруска продиктовала кому-то данные паспорта и коды из SMS и лишилась $30 тысяч

Источник материала: Onliner

Жительница Новополоцка в марте столкнулась с мошенниками, орудующими в мессенджерах, лишившись в общей сложности $30 тыс. Звонивший представился «сотрудником службы безопасности банка» и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить ее деньги. Чтобы остановить процесс, якобы требуется набор персональных данных.

По просьбе мошенников владелица карты сообщила им паспортные данные (предположительно, номер паспорта и идентификационный номер), а затем продиктовала пришедшие в SMS коды. Злоумышленники попутно выяснили, что у их жертвы есть счет в другом банке.

Его, как оказалось, тоже нужно «защитить» и «предотвратить». 41-летнюю белоруску переключили на другого «специалиста», который использовал уже известную информацию и получил от жертвы новые коды из SMS, сообщает пресс-служба МВД.

Женщина выполнила все указания, лишившись 30 тыс. долларов США.

Важно

В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.

Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.

Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.

При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.

Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.

Никогда не передавайте сторонним людям коды из SMS, если в сообщении не указано иное (иногда для общения с техподдержкой требуется секретный код, но тогда в SMS будет указание на это).