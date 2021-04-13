ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белоруска продиктовала кому-то данные паспорта и коды из SMS и лишилась $30 тысяч

13.04.2021 18:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жительница Новополоцка в марте столкнулась с мошенниками, орудующими в мессенджерах, лишившись в общей сложности $30 тыс. Звонивший представился «сотрудником службы безопасности банка» и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить ее деньги. Чтобы остановить процесс, якобы требуется набор персональных данных.

По просьбе мошенников владелица карты сообщила им паспортные данные (предположительно, номер паспорта и идентификационный номер), а затем продиктовала пришедшие в SMS коды. Злоумышленники попутно выяснили, что у их жертвы есть счет в другом банке.

Его, как оказалось, тоже нужно «защитить» и «предотвратить». 41-летнюю белоруску переключили на другого «специалиста», который использовал уже известную информацию и получил от жертвы новые коды из SMS, сообщает пресс-служба МВД.

Женщина выполнила все указания, лишившись 30 тыс. долларов США.

Важно

  • В случае если вам поступил звонок от человека, представившегося сотрудником банка и сообщившего о якобы предпринимающихся против вас незаконных действиях, сразу откажитесь от разговора и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на банковской карте, в договоре или на официальном сайте организации.
  • Сотрудники банков не совершают звонков клиентам через мессенджеры.
  • Сотрудники банков не требуют установить на смартфон или компьютер дополнительное программное обеспечение.
  • При подозрении на мошеннические действия банки обычно блокируют счет в одностороннем порядке, информируя об этом по факту.
  • Банки не занимаются переводом средств на различные счета с участием клиента под предлогом его защиты.
  • Никогда не передавайте сторонним людям коды из SMS, если в сообщении не указано иное (иногда для общения с техподдержкой требуется секретный код, но тогда в SMS будет указание на это).

Комфортный отдых на даче в компании друзей или семьи. Садовая мебель в Каталоге


Кресло GreenDeco 9840279
основание - сталь; сиденье: 850×800 мм, материал: ткань
449 р.
4 предложения
Стол Ikea Сальтхольмен 403.761.76
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
117 р.
5 предложений
Кресло-качалка Olsa Нарочь с238
основание - сталь; сиденье: 1100×620 мм, материал: ткань
106 р.
6 предложений
Набор садовой мебели Koopman 42280030
диван + 2 кресла + столик, основание - пластик, столешница - пластик, материал: ткань
432 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Вся мебель для отдыха на даче

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Новополоцка в марте столкнулась с мошенниками, орудующими в мессенджерах, лишившись в общей сложности $30 тыс. Звонивший представился «сотрудником...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минск прибыл обновленный Audi Q5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by