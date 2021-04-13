В Минск прибыл обновленный Audi Q5

Источник материала: Onliner

В шоурум белорусского автоцентра Audi приехал обновленный кроссовер Q5. Первые экземпляры прибыли с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с. Вскоре ожидаются также кроссоверы с трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 л. с. (такой же мотор, как на Q7).

Независимо от двигателя автомобиль оснащается системой полного привода quattro и АКП. Бензиновые версии имеют подключаемую заднюю ось, а в дизельных вариантах используется система постоянного полного привода. Имеется на борту и выбор режимов Audi Drive Select с пневматической подвеской.





Audi Q5 заметно изменился внешне и стал более брутальным. Модернизация экстерьера коснулась решетки радиатора, которая приобрела узнаваемую восьмиугольную форму с перемычками между блок-фарами. В спортивной модификации S-line структура решетки выполнена в виде сот. Воздухозаборники стали шире на 19 мм, оснащены дополнительной оптикой и встроены в передний бампер. Головная оптика претерпела изменения и стала чуть уже.





В темное время суток кроссовер легко узнать по обновленной OLED оптике. В сравнении с обычным светом, технология OLED дает равномерный мощный свет с необходимым контрастом. Данная технология позволяет размещать в дизайнерской рамке любые формы светодиодных рисунков, и теперь владелец Q5 уже на этапе заказа автомобиля может самостоятельно определить, как будут гореть задние фонари в его автомобиле.









В салоне обновленный Audi Q5 отличается новой мультимедийной системой (MIВ3) с сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. В качестве опции может быть установлен Audi Virtual Cockpit размером 12,3 дюйма с тремя видами графики и функцией проекции на лобовое стекло.



