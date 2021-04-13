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В Минск прибыл обновленный Audi Q5

13.04.2021 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В шоурум белорусского автоцентра Audi приехал обновленный кроссовер Q5. Первые экземпляры прибыли с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с. Вскоре ожидаются также кроссоверы с трехлитровым дизельным мотором мощностью 249 л. с. (такой же мотор, как на Q7). 

Независимо от двигателя автомобиль оснащается системой полного привода quattro и АКП. Бензиновые версии имеют подключаемую заднюю ось, а в дизельных вариантах используется система постоянного полного привода. Имеется на борту и выбор режимов Audi Drive Select с пневматической подвеской.

В Минск прибыл обновленный Audi Q5

Audi Q5 заметно изменился внешне и стал более брутальным. Модернизация экстерьера коснулась решетки радиатора, которая приобрела узнаваемую восьмиугольную форму с перемычками между блок-фарами. В спортивной модификации S-line структура решетки выполнена в виде сот. Воздухозаборники стали шире на 19 мм, оснащены дополнительной оптикой и встроены в передний бампер. Головная оптика претерпела изменения и стала чуть уже.

В Минск прибыл обновленный Audi Q5

В темное время суток кроссовер легко узнать по обновленной OLED оптике. В сравнении с обычным светом, технология OLED дает равномерный мощный свет с необходимым контрастом. Данная технология позволяет размещать в дизайнерской рамке любые формы светодиодных рисунков, и теперь владелец Q5 уже на этапе заказа автомобиля может самостоятельно определить, как будут гореть задние фонари в его автомобиле.

В Минск прибыл обновленный Audi Q5
В Минск прибыл обновленный Audi Q5

В салоне обновленный Audi Q5 отличается новой мультимедийной системой (MIВ3) с сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. В качестве опции может быть установлен Audi Virtual Cockpit размером 12,3 дюйма с тремя видами графики и функцией проекции на лобовое стекло.

В Минск прибыл обновленный Audi Q5
Audi A6 C6, 2008 г.в., 270 000 км
серебристый, универсал, бензин 2 л, механическая, передний привод
29 074 р.
11 000$ / 9250€
Audi 100 С3, 1983 г.в., 400 000 км
бордовый, аварийный, седан, бензин 2.2 л, механическая, передний привод
661 р.
250$ / 210€
Audi 80 B3, 1988 г.в., 450 000 км
бордовый, аварийный, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
661 р.
250$ / 210€
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В шоурум белорусского автоцентра Audi приехал обновленный кроссовер Q5. Первые экземпляры прибыли с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с. Вскоре...
 
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