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Huawei обвинила США в дефиците чипов и росте цен на электронику
Источник материала: Onliner
В компании Huawei считают, что дефицит электронных компонентов сложился в том числе из-за действий США в отношении китайских компаний и Huawei в частности. Санкции, по словам нынешнего главы Huawei, привели к панике на рынке полупроводников. Это, в свою очередь, стало причиной массовой закупки компонентов про запас.
Кроме того, по словам топ-менеджера китайской компании, из-за действий США в цепочке поставок заметно снизилось доверие между партнерами. Также начали рассыпаться связи, которые налаживались долгое время, рушится и грамотно скоординированная работа.
На фоне происходящего многие страны
В Huawei
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