Huawei обвинила США в дефиците чипов и росте цен на электронику

Источник материала: Onliner

В компании Huawei считают, что дефицит электронных компонентов сложился в том числе из-за действий США в отношении китайских компаний и Huawei в частности. Санкции, по словам нынешнего главы Huawei, привели к панике на рынке полупроводников. Это, в свою очередь, стало причиной массовой закупки компонентов про запас.

Кроме того, по словам топ-менеджера китайской компании, из-за действий США в цепочке поставок заметно снизилось доверие между партнерами. Также начали рассыпаться связи, которые налаживались долгое время, рушится и грамотно скоординированная работа.

На фоне происходящего многие страны вынуждены в срочном порядке создавать собственные производственные цепочки, не имея для этого достаточно ресурсов. В итоге появляется дефицит, а цены на электронные компоненты растут, конкуренция снижается.

В Huawei не ожидают поблажек со стороны США и потому намерены увеличить инвестиции в другие направления: медицину, сельское хозяйство, электротранспорт.