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Беларусь намерена увеличить закупки нефти в Азербайджане на 25%

13.04.2021 18:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь намерена закупить в Азербайджане 1 млн тонн нефти в 2021 году, что на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

"На этот год запланирован один миллион (закупка нефти в Азербайджане). Эти поставки идут равномерно. На сегодня уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс. тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - сказал Равков, которого цитирует БелТА.

По его словам, в 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тыс. тонн нефти.

 
 
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Беларусь намерена закупить в Азербайджане 1 млн тонн нефти в 2021 году, что на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
 
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