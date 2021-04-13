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Беларусь намерена увеличить закупки нефти в Азербайджане на 25%
Источник материала: АФН
Беларусь намерена закупить в Азербайджане 1 млн тонн нефти в 2021 году, что на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
"На этот год запланирован один миллион (закупка нефти в Азербайджане). Эти поставки идут равномерно. На сегодня уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс. тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - сказал Равков, которого цитирует БелТА.
По его словам, в 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тыс. тонн нефти.
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Беларусь намерена закупить в Азербайджане 1 млн тонн нефти в 2021 году, что на 25% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
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