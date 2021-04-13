Страховые организации РБ собрали за январь-февраль 298,4 млн рублей, выплатили - 164,4 млн

Источник материала: АФН

За январь-февраль 2021 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 298,4 млн рублей.

Как сообщил Минфин, темп роста страховых взносов за январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 117,8%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2021 года страховые взносы составили 221,64 млн рублей, что на 44,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2021 года – 76,74 млн рублей, что на 0,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,3% (за январь-февраль 2020 года – 69,9%).

За январь-февраль 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 164,4 млн рублей, что на 38,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2021 года составил 55,1% (за январь- февраль 2020 года – 49,7%).

За январь-февраль 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 18,3 млн. рублей (за январь-февраль 2020 года – 15,8 млн рублей), из них 6,1 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,2 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2020 года – 3,7 млн рублей и 12,1 млн рублей соответственно).