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«Нашу Ниву» оштрафовали на 8700 рублей за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты

13.04.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экономический суд Минска оштрафовал интернет-издание «Наша Нiва» на 300 базовых величин (8700 рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает редакция издания.

«Нашу Ниву» оштрафовали на 8700 рублей за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты

Речь идет о распечатанных на редакционном принтере 20 обязательных экземплярах газеты для бесплатной рассылки. По закону «О СМИ», газета должна печататься как минимум раз в полгода, также ее необходимо рассылать в министерства и библиотеки. Как пояснили в редакции, «Наша Ніва» издает печатную газету только для этой обязательной рассылки и не продает ее в киосках, поэтому обязательные экземпляры были напечатаны на редакционном принтере. Министерство информации и Министерство по налогам и сборам посчитали, что редакция не имела права так делать, так как у нее нет отдельной полиграфической лицензии.

Как пояснил БелаПАН главный редактор издания Егор Мартинович, в его отношении лично, а также в отношении юридического лица — ЧИУП «Сородичи» были составлены протоколы о незаконной предпринимательской деятельности. 10 февраля Экономический суд Минска рассмотрел дело в отношении Мартиновича как физлица и прекратил административный процесс из-за малозначительности.

13 апреля состоялось рассмотрение дела против ЧИУП «Сородичи». Процесс вел судья Эрнест Койро.

Как отметили в редакции «Нашай Нiвы», для наказания за незаконную предпринимательскую деятельность стоимость предмета правонарушения должна превышать 40 базовых величин (1160 рублей), при этом расчетная стоимость подготовки 20 экземпляров газеты составила 28 рублей 68 копеек.

Однако налоговая инспекция посчитала предметом правонарушения также и технику, с помощью которой была распечатана газета. Это принтер, выпущенный 21 год назад, и восьмилетний ноутбук, подобных которому уже нет в продаже. Как отметили в редакции, стоимость принтера была определена на основании цены аналогичного на рынке — 943 рубля, ноутбука — 545 рублей (такая стоимость указана в одном из торговых каталогов, хотя техники нет в продаже).

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска оштрафовал интернет-издание «Наша Нiва» на 300 базовых величин (8700 рублей) за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает...
 
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