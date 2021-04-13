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Валерий Скорожонок раскрыл причину смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сахарный диабет стал причиной смерти солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича. Об этом в беседе с
Скорожонок подчеркнул, что они редко общались с Борткевичем. Однако иногда виделись на различных мероприятиях, в том числе и на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни». По его словам, уже тогда солист выглядел «задумчивым».
«Раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но вот уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», – добавил музыкант.
Напомним, 13 апреля стало известно о том, что
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Музыкант отметил, что во время последней их встречи Борткевич выглядел задумчивым и степенным.
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