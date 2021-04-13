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Валерий Скорожонок раскрыл причину смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сахарный диабет стал причиной смерти солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича. Об этом в беседе с RT рассказал солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

«Это было лицо «Песняров». Это был солист №1. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», – сказал музыкант.

Скорожонок подчеркнул, что они редко общались с Борткевичем. Однако иногда виделись на различных мероприятиях, в том числе и на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни». По его словам, уже тогда солист выглядел «задумчивым».

«Раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но вот уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», – добавил музыкант.

Напомним, 13 апреля стало известно о том, что умер заслуженный артист БССР, солист золотого состава группы «Песняры» Леонид Борткевич. Ему был 71 год.

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Музыкант отметил, что во время последней их встречи Борткевич выглядел задумчивым и степенным.
 
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