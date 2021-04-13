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"Урбаны": от вагончиков до масштабной реконструкции – видео

13.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

История пункта пропуска "Урбаны" началась в 1994 году с небольших вагончиков, в которых ютились и таможенники, и пограничники. Грузовой поток через границу тогда был небольшой, максимум 270 автомобилей за сутки.

После реконструкции, которая завершилась в конце прошлого года, пропускная способность пограничного перехода увеличилась до 1000 автомобилей в сутки.

Сегодня "Урбаны" – один из самых комфортных и технически оснащенных пунктов пропуска на государственной границе Беларуси. В работе таможенникам помогает целый арсенал оборудования. Главный инструмент – инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Он позволяет сократить время досмотра транспорта до 10-15 минут и увидеть на мониторе компьютера все, что спрятано в любом из потайных мест. Аппаратура выводит на монитор изображение досматриваемого транспорта и груза.

Картинку можно увеличить и каждую деталь рассмотреть в подробностях.

Именно при помощи специальных техсредств в "Урбанах" нередко обнаруживают контрабанду. Самая крупная была задержана в конце октября прошлого года. Среди бочек с пестицидами из Латвии в Россию ехало 668 килограммов гашиша. Эксперты подсчитали, что это примерно 3,3 миллиона доз, общая цена которых на черном рынке составляет около 13,4 миллиона долларов. 

ГТК
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Арсенал того, что помогает быстро, качественно и эффективно досмотреть любое транспортное средство, обширный. Есть стационарные и переносные металлоискатели, портативные дозиметры с гамма- и нейтронными улавливателями, детекторы для проведения экспресс-анализа для обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ.

По-прежнему на границе служат верные помощники таможенников: служебные собаки. Их в "Урбанах" четыре. Они отлично справляются с задачей по поиску наркотиков и взрывчатых веществ.

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Пункт пропуска "Урбаны" находится на белорусско-латвийской границе. До Минска примерно 250 километров, до Риги – 260. Здесь неоднократно задерживались крупные партии...
 
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