Волков ― Семченко: Борткевич как союзный символ и будущее белорусских партий

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во вторник 13 апреля стало известно, что ушел из жизни Леонид Борткевич ― солист ансамбля "Песняры", ставшего важнейшим культурным символом, который объединял не только народы России и Беларуси, но и народы всего Советского союза. Символы былой союзной общности уходят один за другим ― что может и должно им на смену?

"Сегодня, к сожалению, какие-то имена на ум не приходят, думаю, что причина тому самая банальная ― коммерциализация сферы культуры, когда ее ставят на поток, по сравнению с тем, что было в ССР, когда культура формировалась по другом принципу, она была подвержена идеологии, но творчество не было политизировано, свобода была", ―рассуждает Семченко.

Пример "Песняров" в этом плане особенно показателен, "это было одновременно распространение белорусской культуры на весь Советский Союз, и в то же время ― любимый во всех уголках Союза коллектив, песни которого все прекрасно понимали, несмотря на то, что они звучали на белорусском, отмечают собеседники Sputnik.

"Все же политический аспект здесь присутствует, потому что та эпоха – это единое государство, сейчас мы разделены границами и хочешь ― не хочешь, а политика все равно вмешивается, поэтому сегодня сложно выделить какого-то артиста, певца или группу, которая бы работала на идею объединения", ― добавляет Волков.

"Уже давно назрело, что главный подход, который должен транслироваться в культуре, это человечность, если идти по этому пути, тогда все будет в порядке", ― говорит Семченко.

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Напомним, новая политическая партия "Союз" была учреждена в Беларуси 6 марта, документы на регистрацию в Министерство юстиции были поданы 2 апреля в День единения народов Беларуси и России. Это символично, поскольку "Союз" придерживается инициативы об углублении интеграции Беларуси и России, заявлял на радио Sputnik лидер партии Сергей Лущ. Ответ Минюста должен быть дан в течение двух недель либо партии будет предоставлен срок на устранение недостатков в поданных на регистрацию документах.