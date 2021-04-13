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10 фильмов-номинантов на "Оскар", которые стоит посмотреть сейчас
13.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
До церемонии вручения премии киноакадемии "Оскар" осталось всего ничего: самое ожидаемое культурное мероприятие весны состоится 25 апреля. А это значит, что пришло время открыть отложенный список фильмов-номинантов и посмотреть каждый из представленных фаворитов. Самый обсуждаемые номинанты 2021 года на "Оскар", которые можно посмотреть дома онлайн - в специальной подборке Sputnik.
Манк
Отец
Минари
Земля кочевников
Девушка, подающая надежды
Иуда и черный мессия
Суд над чикагской семеркой
Ма Рейни: Мать блюза
Соединенные штаты против Билли Холидей
Еще по одной
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Sputnik напоминает: до церемонии вручения самой престижной кинопремии осталось всего две недели - пришло время ознакомиться с главными фаворитами!
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