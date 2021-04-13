Источник материала: Sputnik Беларусь

До церемонии вручения премии киноакадемии "Оскар" осталось всего ничего: самое ожидаемое культурное мероприятие весны состоится 25 апреля. А это значит, что пришло время открыть отложенный список фильмов-номинантов и посмотреть каждый из представленных фаворитов. Самый обсуждаемые номинанты 2021 года на "Оскар", которые можно посмотреть дома онлайн - в специальной подборке Sputnik.

Манк

Отец

Минари

Земля кочевников

Девушка, подающая надежды

Иуда и черный мессия

Суд над чикагской семеркой

Ма Рейни: Мать блюза

Соединенные штаты против Билли Холидей

Еще по одной

Читайте также: