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10 фильмов-номинантов на "Оскар", которые стоит посмотреть сейчас

13.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

До церемонии вручения премии киноакадемии "Оскар" осталось всего ничего: самое ожидаемое культурное мероприятие весны состоится 25 апреля. А это значит, что пришло время открыть отложенный список фильмов-номинантов и посмотреть каждый из представленных фаворитов. Самый обсуждаемые номинанты 2021 года на "Оскар", которые можно посмотреть дома онлайн - в специальной подборке Sputnik.

Манк

Отец

Минари

Земля кочевников

Девушка, подающая надежды

Иуда и черный мессия

Суд над чикагской семеркой

Ма Рейни: Мать блюза

Соединенные штаты против Билли Холидей

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Sputnik напоминает: до церемонии вручения самой престижной кинопремии осталось всего две недели - пришло время ознакомиться с главными фаворитами!
 
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