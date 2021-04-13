Колбаса и жировка с пропагандой как главные фобии режима

Источник материала: Салiдарнасць

Власти даже не подозревают, что, выбирая способы репрессий для своих противников, на самом деле демонстрируют собственные страхи.





Очевидная истина, что каждый судит по себе, как нельзя лучше воплотилась в нынешнем противостоянии. Вот читаешь про то, как в тюрьмах издеваются над заключенными, лишая элементарных бытовых условий, и понимаешь всю пропасть между мировоззрением сторонников нынешнего режима и теми, кто против этого режима восстал. Рассказы о том, что у заключенных забрали мясные продукты и одеяла (об этом упоминал задержанный врач Руслан Бадамшин ), — тому доказательство.

Вот интересно, какого эффекта пытаются добиться те, кто придумал отомстить куском колбасы? Они серьезно думают, что ради хавчика человек вдруг резко осознает свою «неправоту», полюбит Лукашенко и больше никогда не будет протестовать?

Вы удивитесь, но да. В головах тех, кто чинит репрессии, это все отлично укладывается. Неспроста они до сих пор не могут понять, какого рожна айтишники, менеджеры и прочие небедные граждане до сих пор выходят протестовать? Мерять колбасой для некоторых абсолютно естественное занятие. В том мире теплое одеяло и сытая пайка — веский аргумент для определения политических предпочтений. И переубеждать таких людей в обратном — лишь пустое сотрясание воздуха.

А мы, уже в силу своего мировосприятия, как раз пытаемся переубеждать и даже находить объяснение подлости отсутствием информации и пропагандой. Абсолютно бессмысленно. Потому что пропаганда для этих людей — не крючок, а естественная потребность. Жизненная необходимость в простой понятной информации без полутонов и возможности додумывать. И они искренне не понимают, почему другие в пропаганде не нуждаются.

Кстати, жировка с рассказами о БЧБ флаге и рейтинге Лукашенко — это из той же оперы. Кто-то ведь решил, что людям, которые поднимают бело-красно-белый флаг, просто нужно получше разъяснить все с правильной позиции. Им там невдомек, что граждане, настойчиво водружающие национальный стяг, успели прочесть что-то помимо жировки, и вряд ли она станет для них ценным источником информации.

Хотя, возможно, объяснение кроется в другом. Эта пропаганда вовсе не для нас. И даже не для обывателей, поддерживающих Лукашенко (они и без этого готовы оправдать любую дичь, которую бы ни совершали власти). Это пропаганда для самого режима и его верных слуг. Своеобразная индульгенция на оправдание.

Они ведь прекрасно понимают, к чему все идет. Отсюда и попытка узаконить свои действия соответствующими статьями. Сами того не желая, они выплескивают на поверхность свои страхи и фобии. Будь то боязнь лишиться куска колбасы или опасения, что кто-то узнает правду и не захочет быть обманутым. Но история показывает, что аргумент, что ты был ослеплен пропагандой и действовал, как предписывает закон, не работает. Те, кто так любит вспоминать уроки Второй мировой войны, должны знать это особенно хорошо.