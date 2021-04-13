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Кузнецов: «Так и живем: развиваться и что-то улучшать — это мы сами, а власть у нас — чтобы нас же «вырезать»
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» — о современном белорусском государстве.
— Сказать честно, я долгое время не понимал, почему наши граждане так любят с***ть в танки, ракеты, домики на детских площадках. Совершенно непонятно было, какой в этом кайф, —
Если страна умеет делать танки, но не умеет строить туалеты, то по периметру все будет, а внутри будет сплошное говно. В конечном итоге это выльется в разруху и распад: органика имеет свойство гнить. Собственно, именно это в конечном итоге и произошло с СССР.
Государство нужно именно для того, чтобы строить туалеты. А еще — больницы, детские сады, школы. А еще оно нужно для того, чтобы защищать граждан, а не калечить. СССР умел строить танки, но не умел строить туалеты — конец известен.
Современное белорусское государство ушло недалеко. Состояние дорог после зимы — катастрофическое. В новых микрорайонах не хватает школ. В больницах не хватает врачей. Милиция не защищает граждан, а является главной угрозой.
Уровень преподавания в школах и в ВУЗах стремительно падает с каждым днем. Ни на что нет денег. Деньги есть только на ОМОН, на снаряжение, экипировку и вооружение для силовиков. На чиновников. Короче, на «своих» и на то, чтобы оставаться у власти, больше ни на что.
И это устами Макея было на днях в интервью
Со времен СССР ситуация с туалетами на Советской, там, где стоит злосчастный и грозный снаружи танк, улучшилась не сильно. В 00-х там построили один. Мы очень возмущались, когда была опубликована смета расходов — стоимость сортира равнялась стоимости 4-х комнатной квартиры. Но то было в 00-х — «золотые туалеты» были еще впереди.
Один нужник на центральную улицу полумиллионного города — это, будем говорить, ни о чем. Ситуацию спасает частный бизнес: наверное, ни в одном заведении не откажут.
Собственно говоря, частный бизнес очень много в каких сферах спасал и спасает. И в медицине, и в сфере услуг, и в торговле, все самое красивое, качественное и актуальное — частное. Государство у нас вопросами развития не занимается — не его это дело. А вот «вырезать» оно очень любит, особенно тот самый частный бизнес. Так и живем: развиваться и что-то улучшать — это мы сами, а власть у нас — чтобы нас же «вырезать».
Может ли выжить государство, государством не являющееся? Вопрос риторический. По мнению американцев, СССР развалился потому, что там не умели делать пушки и масло одновременно. Ну, не умели строить и танки, и туалеты, в результате чего танки становились туалетами.
В нашем мини-СССР туалеты научились строить. Правда,
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Кузнецов: «Так и живем: развиваться и что-то улучшать — это мы сами, а власть у нас — чтобы нас же «вырезать»
Основатель «Сильных новостей» — о современном белорусском государстве.
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