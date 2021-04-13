Вот за сколько в Беларуси будет официально продаваться новый мощный смартфон Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Недавно Xiaomi представила новый смартфон под названием Poxo X3 Pro с достаточно мощной «начинкой» и относительно доступной в отношении нее ценой. А сейчас стало известно, за сколько официально аппарат будет продаваться в Беларуси.



Фото: GSMArena

Согласно информации от двух фирменных магазинов бренда — Xistore и Mi.by, — девайс появится у нас не раньше 23 апреля. Модификация с объемом памяти 6/128 ГБ оценена в 999 рублей, 8/256 ГБ — в 1099 рублей. Для сравнения: в Европе стартовая цена смартфона составляет 249 евро, или около 780 рублей по текущему курсу.

Напомним: Poco X3 Pro — более продвинутая версия прошлогоднего Poco X3 ( наш обзор ), внешне практически от нее не отличающаяся. Так, в активе корпус из стекла и пластика с защитой от воды и пыли по стандарту IP53 (брызги, дождь), экран диагональю в 6,67 дюйма с IPS-матрицей и частотой обновления 120 Гц, батарея на 5160 мА·ч с возможностью 33-ваттной зарядки (50% емкости аккумулятора за 30 минут), а также основная камера с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Но основной интерес представляет аппаратная платформа, на которой базируется Poco X3. Процессором выступает новый чип от Qualcomm — Snapdragon 860 (7-нм техпроцесс). По производительности, если верить изготовителю, этот SoC не уступает флагманскому чипу Snapdragon 855+, использовавшемуся в топовых телефонах пару лет назад.