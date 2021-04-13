ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот за сколько в Беларуси будет официально продаваться новый мощный смартфон Xiaomi

13.04.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно Xiaomi представила новый смартфон под названием Poxo X3 Pro с достаточно мощной «начинкой» и относительно доступной в отношении нее ценой. А сейчас стало известно, за сколько официально аппарат будет продаваться в Беларуси.


Фото: GSMArena

Согласно информации от двух фирменных магазинов бренда — Xistore и Mi.by, — девайс появится у нас не раньше 23 апреля. Модификация с объемом памяти 6/128 ГБ оценена в 999 рублей, 8/256 ГБ — в 1099 рублей. Для сравнения: в Европе стартовая цена смартфона составляет 249 евро, или около 780 рублей по текущему курсу.

Напомним: Poco X3 Pro — более продвинутая версия прошлогоднего Poco X3 (наш обзор), внешне практически от нее не отличающаяся. Так, в активе корпус из стекла и пластика с защитой от воды и пыли по стандарту IP53 (брызги, дождь), экран диагональю в 6,67 дюйма с IPS-матрицей и частотой обновления 120 Гц, батарея на 5160 мА·ч с возможностью 33-ваттной зарядки (50% емкости аккумулятора за 30 минут), а также основная камера с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Но основной интерес представляет аппаратная платформа, на которой базируется Poco X3. Процессором выступает новый чип от Qualcomm — Snapdragon 860 (7-нм техпроцесс). По производительности, если верить изготовителю, этот SoC не уступает флагманскому чипу Snapdragon 855+, использовавшемуся в топовых телефонах пару лет назад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Клиенты Белинвестбанка жалуются, что не могут расплатиться карточками, снять деньги в банкоматах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by