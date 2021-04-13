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Вот за сколько в Беларуси будет официально продаваться новый мощный смартфон Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Недавно Xiaomi
Согласно информации от двух фирменных магазинов бренда — Xistore и Mi.by, — девайс появится у нас не раньше 23 апреля. Модификация с объемом памяти 6/128 ГБ оценена в 999 рублей, 8/256 ГБ — в 1099 рублей. Для сравнения: в Европе стартовая цена смартфона составляет 249 евро, или около 780 рублей по текущему курсу.
Напомним: Poco X3 Pro — более продвинутая версия прошлогоднего Poco X3 (
Но основной интерес представляет аппаратная платформа, на которой базируется Poco X3. Процессором выступает новый чип от Qualcomm — Snapdragon 860 (7-нм техпроцесс). По производительности, если верить изготовителю, этот SoC не уступает флагманскому чипу Snapdragon 855+, использовавшемуся в топовых телефонах пару лет назад.
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Poco X3 Pro - более продвинутая версия прошлогоднего Poco X3.
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