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Клиенты Белинвестбанка жалуются, что не могут расплатиться карточками, снять деньги в банкоматах
Источник материала: Tut.by
Клиенты Белинвестбанка столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг банковскими карточками этого банка. Трудности также возникают при снятии наличных в банкоматах, а также с денежными переводами.
«В Витебске к оплате не принимаются банковские карточки Белинвестбанка, запрет на операции по карте, пишет устройство, — сообщил читатель. — В колл-центре попросили не проводить никакие платежи ни в магазинах, ни в банкоматах и даже не пробовать систему „Оплати“. Снять наличные можно только в банке. Правда, без комиссии».
«Работаю в торговой сети, сейчас при расчете по терминалу Белинвестбанка с карты клиента снимают деньги, но оплата не проходит», — рассказал еще один клиент банка.
«В колл-центре банка просят даже не снимать наличные в банкоматах, объясняя это тем, что может пройти списание средств, а наличные банкомат не выдаст», — говорит третий читатель.
При этом у некоторых клиентов все-таки списались ошибочно средства. «Банкоматы не работают, у меня списались с карточки деньги. В банке разводят руками — технические проблемы, говорят писать заявление. Когда вернут — не знают. А это были последние деньги», — сообщил клиент банка.
В банке
Белинвестбанк
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Клиенты Белинвестбанка столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг банковскими карточками этого банка. Трудности также возникают при снятии наличных в...
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