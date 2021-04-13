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Клиенты Белинвестбанка жалуются, что не могут расплатиться карточками, снять деньги в банкоматах

13.04.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клиенты Белинвестбанка столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг банковскими карточками этого банка. Трудности также возникают при снятии наличных в банкоматах, а также с денежными переводами.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В Витебске к оплате не принимаются банковские карточки Белинвестбанка, запрет на операции по карте, пишет устройство, — сообщил читатель. — В колл-центре попросили не проводить никакие платежи ни в магазинах, ни в банкоматах и даже не пробовать систему „Оплати“. Снять наличные можно только в банке. Правда, без комиссии».

«Работаю в торговой сети, сейчас при расчете по терминалу Белинвестбанка с карты клиента снимают деньги, но оплата не проходит», — рассказал еще один клиент банка.

«В колл-центре банка просят даже не снимать наличные в банкоматах, объясняя это тем, что может пройти списание средств, а наличные банкомат не выдаст», — говорит третий читатель.

При этом у некоторых клиентов все-таки списались ошибочно средства. «Банкоматы не работают, у меня списались с карточки деньги. В банке разводят руками — технические проблемы, говорят писать заявление. Когда вернут — не знают. А это были последние деньги», — сообщил клиент банка.

В банке сообщают, что «наблюдаются частичные перебои с проведением операций по платежным карточкам в организациях торговли и сервиса, банкоматах, а также при осуществлении денежных переводов».

Белинвестбанк сообщал сегодня также, что 14 апреля с 7.30 до 8.30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек, будут проводиться плановые технические работы. «В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания», — уточнили в банке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Клиенты Белинвестбанка столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг банковскими карточками этого банка. Трудности также возникают при снятии наличных в...
 
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