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Байден созвонился с Путиным и предложил ему провести встречу в третьей стране
Источник материала: Onliner
Сегодня Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд региональных и глобальных вопросов,
«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора СНВ. Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибервторжения и вмешательство в выборы.
Президент Байден сделал акцент на непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», — сказано в сообщении Белого дома.
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Сегодня Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд региональных и глобальных вопросов, сообщает Белый дом. В числе прочего американский...
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