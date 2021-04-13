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Байден созвонился с Путиным и предложил ему провести встречу в третьей стране

13.04.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд региональных и глобальных вопросов, сообщает Белый дом. В числе прочего американский президент предложил российскому коллеге провести в ближайшие месяцы встречу в третьей стране. 

«Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора СНВ. Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибервторжения и вмешательство в выборы.

Президент Байден сделал акцент на непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», — сказано в сообщении Белого дома.

 
 
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Сегодня Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд региональных и глобальных вопросов, сообщает Белый дом. В числе прочего американский...
 
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