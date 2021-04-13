ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тревожное видео. В Слуцке рыбак продолжает сидеть с удочкой, пока вокруг все горит

13.04.2021 18:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В байнете намечается новый хит: эпичное видео с таинственным слуцким рыбаком, который невозмутимо ловит рыбу на берегу реки, пока вокруг все горит. В прямом смысле. Видео настолько настраивает на внутренний дзен, что может легко посоперничать с фильмом «Большой Лебовски» и другими хитами мирового кинематографа. Смотрите сами. 

Видео было опубликовано в телеграм-канале «Слуцкая телега», его автором значится Алесь Достанко. Сообщается, что дело происходит на реке Случь. В МЧС подтвердили, что сегодня днем спасатели выезжали тушить пожар на реке.

«Днем поступило сообщение о возгорании в районе реки Случь. На место выезжало четыре единицы техники, возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — сообщила Onliner помощник начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швабович.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В байнете намечается новый хит: эпичное видео с таинственным слуцким рыбаком, который невозмутимо ловит рыбу на берегу реки, пока вокруг все горит. В прямом смысле....
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот за сколько в Беларуси будет официально продаваться новый мощный смартфон Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by