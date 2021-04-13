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Тревожное видео. В Слуцке рыбак продолжает сидеть с удочкой, пока вокруг все горит
Источник материала: Onliner
В байнете намечается новый хит: эпичное видео с таинственным слуцким рыбаком, который невозмутимо ловит рыбу на берегу реки, пока вокруг все горит. В прямом смысле. Видео настолько настраивает на внутренний дзен, что может легко посоперничать с фильмом «Большой Лебовски» и другими хитами мирового кинематографа. Смотрите сами.
Видео было опубликовано в телеграм-канале «Слуцкая телега», его автором значится Алесь Достанко. Сообщается, что дело происходит на реке Случь. В МЧС подтвердили, что сегодня днем спасатели выезжали тушить пожар на реке.
«Днем поступило сообщение о возгорании в районе реки Случь. На место выезжало четыре единицы техники, возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — сообщила Onliner помощник начальника Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швабович.
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В байнете намечается новый хит: эпичное видео с таинственным слуцким рыбаком, который невозмутимо ловит рыбу на берегу реки, пока вокруг все горит. В прямом смысле....
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