ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клиенты «Белинвестбанка» сообщают о проблемах с карточками: их не принимают в магазине, нельзя снять наличку и сделать перевод

13.04.2021 18:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Держатели карточек «Белинвестбанка» жалуются на сбои в их работе. На нашем форуме обсуждают, что около 17:00 перестали работать карты банка. Кто-то не смог расплатиться в магазине, а у кого-то карту вообще отказались принимать в магазине.

— При снятии нала списали 950 рублей с ошибкой. Денег не выдало. При переводе на другую карту, чтобы снять с другой карты, с ошибкой списало еще 1000 рублей. А денег не зачислили. Телефон горячей линии отключен, — на нашем форуме пишет пользователь с ником SomeThinger.

— При переводе с одной карты «Белинвестбанка» на другую тоже «Белинвеста» деньги с первой списало, а на вторую не пришли, — говорит читатель Manntrix. — Телефон горячей линии занят. Безобразие!

— Только что в магазине отказались принять карту банка. Сказали, что сегодня по ним платежи не проходят, — пишет Mev1366.

Волнуются читатели и в Twiter.

Между тем на сайте банка появилась вот какая информация: «Уважаемые клиенты! В настоящее время наблюдаются частичные перебои с проведением операций по платежным карточкам в организациях торговли и сервиса, банкоматах, а также при осуществлении денежных переводов. Приносим извинения за доставленные неудобства».

До этого банк сообщал, что с 07:30 до 08:30 14 апреля будут проводиться плановые технологические работы. «В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания» говорилось в более ранних сообщениях банка.

С чем связаны данные проблемы, пока не объясняется. Получить официальный комментарий пресс-службы не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

Дополнено

Кроме того, читатели сообщают, что не работают и терминалы банка в магазинах и аптеках. Некоторые наши читатели не смогли расплатиться картами других банков в заведениях, где они установлены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели карточек «Белинвестбанка» жалуются на сбои в их работе. На нашем форуме обсуждают, что около 17:00 перестали работать карты банка. Кто-то не смог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Клиенты Белинвестбанка жалуются, что не могут расплатиться карточками, снять деньги в банкоматах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by