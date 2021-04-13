Клиенты «Белинвестбанка» сообщают о проблемах с карточками: их не принимают в магазине, нельзя снять наличку и сделать перевод

Источник материала: Onliner

Держатели карточек «Белинвестбанка» жалуются на сбои в их работе. На нашем форуме обсуждают , что около 17:00 перестали работать карты банка. Кто-то не смог расплатиться в магазине, а у кого-то карту вообще отказались принимать в магазине.

— При снятии нала списали 950 рублей с ошибкой. Денег не выдало. При переводе на другую карту, чтобы снять с другой карты, с ошибкой списало еще 1000 рублей. А денег не зачислили. Телефон горячей линии отключен, — на нашем форуме пишет пользователь с ником SomeThinger.

— При переводе с одной карты «Белинвестбанка» на другую тоже «Белинвеста» деньги с первой списало, а на вторую не пришли, — говорит читатель Manntrix. — Телефон горячей линии занят. Безобразие!

— Только что в магазине отказались принять карту банка. Сказали, что сегодня по ним платежи не проходят, — пишет Mev1366.

Волнуются читатели и в Twiter.

@tutby @OnlinerBY произошел какой-то сбой в работе карточек у всех или только у Белинвеста? — Olga Alexandrovna (@olgasanovna) April 13, 2021

Между тем на сайте банка появилась вот какая информация: «Уважаемые клиенты! В настоящее время наблюдаются частичные перебои с проведением операций по платежным карточкам в организациях торговли и сервиса, банкоматах, а также при осуществлении денежных переводов. Приносим извинения за доставленные неудобства».

До этого банк сообщал, что с 07:30 до 08:30 14 апреля будут проводиться плановые технологические работы. «В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания», — говорилось в более ранних сообщениях банка.

С чем связаны данные проблемы, пока не объясняется. Получить официальный комментарий пресс-службы не удалось. Как только мы его получим, сразу же опубликуем.

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Кроме того, читатели сообщают, что не работают и терминалы банка в магазинах и аптеках. Некоторые наши читатели не смогли расплатиться картами других банков в заведениях, где они установлены.