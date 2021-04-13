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В Беларуси ужесточают уголовные наказания для пьяных водителей (обновлено)

13.04.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Три месяца назад был опубликован Закон РБ «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем, помимо прочего, упоминается и 317-я «водительская» статья, которая вступает в силу в апреле. Изменения, а вернее сказать ужесточения, касаются ответственности за «пьяные» ДТП и нетрезвую езду. В апреле они вступают в силу.

В недавней редакции УК предусматривал максимальный срок лишения прав в пять лет (ст. 51). В ближайшем будущем этот срок хотят увеличить до восьми лет. Причем исключение сделано именно для водителей, совершивших «пьяное» ДТП с тяжелыми последствиями, и для «повторников» (нетрезвое вождение, совершенное в течение года после «административки»).

Кроме того, увеличивается срок лишения свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение (ч. 4 ст. 317 УК). Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону — от 3 до 8 лет. Альтернативы лишению свободы закон не предусматривает.

Несмотря на планомерное ужесточение законов по отношению к пьяным за рулем (от увеличения штрафов до специальной конфискации), случаи нетрезвого вождения до сих пор довольно часты. Сегодня ГАИ распространила информацию о нескольких подобных инцидентах.

«На ул. Голодеда в столице сотрудники остановили Mitsubishi под управлением мужчины (1966 г. р.), — сообщили в Госавтоинспекции Минска. — На заднем сидении автомобиля спал нетрезвый мужчина. Сам водитель находился в похожем состоянии. Результат медосвидетельствования — 2,54 промилле. Установлено, что нарушитель никогда не имел водительского удостоверения. Он был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку».

В Беларуси ужесточают уголовные наказания для пьяных водителей (обновлено)

«В Любани остановили водителя Mercedes под управлением 45-летнего жителя Солигорска — по внешним признакам находился в состоянии опьянения, — рассказали в УВД Минской области. — Водитель действительно оказался нетрезвым — более 1 промилле. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности за совершенное правонарушение, водитель предложил в качестве взятки 200 рублей. Его задержали. Следователями будет дана правовая оценка действиям водителя».

«В Барановичах таксист с 3,5 промилле алкоголя спешил на заказ, — еще один случай описали в УВД Брестской области. — На городской улице случилось ДТП — попутное столкновение. Инспекторы установили, что 47-летний водитель Geely (такси) управлял авто в состоянии опьянения и при этом, как он сам пояснил, спешил на вызов за клиентом. В выдыхаемом воздухе зафиксировано 3,5 промилле алкоголя. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Geely помещен на штрафстоянку, в отношении таксиста составлены административные материалы».

В Беларуси ужесточают уголовные наказания для пьяных водителей (обновлено)
В Беларуси ужесточают уголовные наказания для пьяных водителей (обновлено)

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Теги: Брест, Минск
 
 
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