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«Время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть». Жена Навального посетила оппозиционера в колонии

13.04.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня жена Алексея Навального посетила его в колонии. Напомним, сам российский оппозиционер находится в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. У политика ухудшилось здоровье, начались сильные боли в спине и ноге. 31 марта Навальный объявил голодовку с требованием оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Вот что написала Юлия Навальная после визита к своему мужу.

Она рассказала, что общалась с мужем через стекло по телефону. По ее словам, он «говорит с трудом, время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть».

— Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190. Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека — получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается, — рассказала Юлия Навальная. — Он всем передавал большой привет. Правда, что все будет хорошо, у него уже не осталось сил добавить. Ну тогда я добавлю. Он просто лучший. Все обязательно будет хорошо.

«Время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть». Жена Навального посетила оппозиционера в колонии

Напомним, 2 февраля суд суд принял ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. С учетом того времени, которое Навальный уже пробыл под домашним арестом, в колонии общего режима по решению суда ему предстоит провести 2 года 8 месяцев.

 
 
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Сегодня жена Алексея Навального посетила его в колонии. Напомним, сам российский оппозиционер находится в исправительной колонии в Покрове Владимирской области....
 
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