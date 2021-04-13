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Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории
Источник материала: Партизан
Об этом
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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