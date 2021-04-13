Фотофакт: Александр Лукашенко прилетел в Баку. Первая встреча организована в формате неформального ужина









Об этом передает корреспондент БЕЛТА.





Первая встреча двух лидеров организована в формате неформального ужина. Как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний. Планируется, что в неформальной обстановке будут обсуждены основные направления белорусско-азербайджанских отношений.

Но все же традиционно центральной во время визитов всегда является официальная часть переговоров. Она запланирована на среду. Встреча пройдет во дворце "Загульба", который является частью резиденции азербайджанского лидера. Она была построена еще в 2008 году в одноименном поселке на берегу Каспийского моря. В советские годы здесь размещались правительственные дачи.





Переговоры Лукашенко и Алиева сперва пройдут в узком составе, в них также примут участие министры иностранных дел. Затем к ним присоединятся остальные члены делегаций, которые будут обсуждать уже профильные вопросы.





Бакинская воздушная гавань, названная в честь общенационального лидера азербайджанского народа, расположилась в 25 километрах от столицы. К прибытию борта номер один из Беларуси здесь готовились заранее: перед правительственным терминалом были подняты государственные флаги двух стран, а к трапу самолета постелили красную дорожку, вдоль которой торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.











