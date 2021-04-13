Источник материала: Sputnik Беларусь

В страну пришли теплые деньки, и байкеры "Стрелы" выехали на дороги. В ближайших планах – отработать столичные участки, потом в случае необходимости – патрулировать в регионах.

Сезонная работа

Официально сезон у мотоциклистов спецподразделения начинается в марте, а заканчивается в ноябре. И зачастую работа службы сопровождения не зависит от погоды. "Можем и в минус 10 работать, главное, чтобы снегопада не было", – констатирует заместитель начальника службы эскортирования спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Юрий Мастерко.

В задачи "Стрелы" входит не только эскортирование президентов и высокопоставленных лиц. Первоочередная миссия – контроль за дорожным движением. Сейчас мотопатрули следят за порядком на дорогах Минска. Но в случае надобности инспекторы готовы выехать и в регионы.

Билла Клинтона сопровождали "немцы"

Служба мотоэскортирования существует в Беларуси с 90-х. Первое время сотрудники службы ездили на тяжелых советских "Уралах", а во время визита в Минск президента США Билла Клинтона в январе 1994-го его уже сопровождали немецкие BMW. Спустя несколько лет их поменяли на японские "Ямахи".

Поскольку задачи у "Стрелы" крайне важные, техника здесь лучше, чем в других подразделениях МВД. Сегодняшний мотопарк службы – это четыре сравнительно новеньких эндуро BMW F800GS (2017-го года выпуска) и 15 Yamaha FJR 1300 AS, поступивших на вооружение спецподразделения в 2006 году. На данный момент в эскорте участвуют лишь "Ямахи" – BMW задействуют для патрулирования на дорогах.

© Sputnik Станислав Лобатый В мотопарке службы – четыре сравнительно новеньких эндуро BMW F800GS 2017-го года выпуска

Оборудованы мотоциклы по последнему слову техники – есть радиостанция, звуковая сигнализация, проблесковые маячки, бортовой компьютер и немаловажная опция – подогрев ручек на руле. Максимальная скорость – 203 км/ч, а разгон до "сотки" – меньше четырех секунд. Кстати, пробег у BMW пока небольшой: за четыре года сотрудники службы откатали на них всего 8 тысяч километров.

Байкеры не выдерживают

В группе эскортирования – семь-девять мотоциклистов. Они постоянно тренируются, оттачивают свою дистанцию и скорость до идеала. Немудрено: владеть мотоциклами сотрудники "Стрелы" должны не хуже самого крутого байкера. Мастерство вождения и слаженность действий мотоциклисты отрабатывают на аэродроме "Липки" и наиболее незагруженных участках республиканских трасс. В день за одну тренировку они наезжают по 300-400 км.

"Расстояние между мотоциклистами во время эскорта должно быть в одну ладонь. Наверное, нас можно сравнить с ротой почетного караула. Каждая деталь в работе важна", – поясняет Мастерко.

Он говорит, что устраиваться в службу приходили профессиональные байкеры, которые всю жизнь на мотоцикле. Однако они не выдерживали: не понимали, например, как во время движения не пользоваться тормозом.

"Во время движения эскорта скорость снижается за счет переключения передач, а тормозом пользуемся только во время остановки, когда эскорт останавливается в самом конце движения", – говорит замначальника службы.

В службе эскортирования жесткий отбор. Сейчас там работают только мужчины, однако сотрудники не исключают: если будут достойные женщины-кандидатки, можно будет пересмотреть этот вопрос.

© Sputnik Станислав Лобатый В службе эскортирования жесткий отбор, но прежде всего нужны права категории А, опыт вождения на мотоцикле, высшее образование и отменное здоровье

Главные требования к будущим сотрудникам службы эскортирования – права категории А, опыт вождения на мотоцикле, высшее образование (не обязательно Академия МВД) и отменное здоровье.

Заместитель начальника службы эскортирования спецподразделения признается: в практике сотрудников были и погони. Особенно часто это случается в маленьких городах.

"Человек сам собрал мотоцикл, непонятно, из каких запчастей, не имеет водительского удостоверения и, когда видит нас, пугается – начинает удирать. Если от машины еще как-то можно скрыться по узким тропинкам, то от мотоцикла – практически невозможно", – подчеркивает Юрий Мастерко.

Немного статистики

За три месяца этого года по вине мотоциклистов произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, один из водителей мототехники был в нетрезвом состоянии. Кроме того, в апреле два мотоциклиста погибли.

За 2020 год в Беларуси случились 216 ДТП по вине байкеров, в них погиб 21 человек, а 233 получили травмы и увечья.

Профилактика и ответственность

Чтобы сделать свои поездки наиболее безопасными, "Стрела" рекомендует мотолюбителям придерживаться следующих правил:

знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД;

использовать мотошлемы и специальную защиту;

с помощью сигнала поворота своевременно информировать других участников дорожного движения о своих перестроениях;

включать ближний свет фар, чтобы быть более заметными на дороге;

отказаться от совершения рискованных маневров.

В спецподразделении напоминают об ответственности за управление техникой без прав. Таким водителям грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей). За повторное нарушение – до 50 базовых величин (1450 рублей). Кроме того, за управление мототранспортом и перевозку на нем пассажиров без или с незастегнутыми мотошлемами придется уплатить штраф в размере 1 базовой (29 рублей). Повторное такое нарушение в течение года повлечет увеличение ответственности – от 2 до 5 БВ.

© Sputnik Станислав Лобатый В задачи "Стрелы" входит не только эскортирование президентов и высокопоставленных лиц, первоочередная задача – контроль за дорожным движением

Также предусмотрена "административка" за безрассудное и рискованное поведение водителей мототранспорта. К ним относятся управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а также движение, при котором водитель не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке). За такое можно получить штраф от 5 до 10 базовых с лишением прав сроком до 6 месяцев или без лишения.