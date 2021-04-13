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Шойгу: Россия перебрасывает войска на западные рубежи из-за угроз НАТО

13.04.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия принимает ответные меры на угрозы НАТО, в ходе проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что такие меры приняты в связи с чрезмерной активностью армии Северо-Атлантического альянса у границ Российской Федерации. Подразделения армии РФ переброшены на Запад в течение трех недель.

"Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны", - сообщил министр.

Он добавил, что сейчас подразделения задействованы в учениях.

Более подробно ответ российского министра обороны смотрите на видео.

 
 
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У западных границ фиксируется чрезмерная активность войск альянса, потому Россия вынуждена реагировать соответствующим образом, подразделения армии стянуты на...
 
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