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Шойгу: Россия перебрасывает войска на западные рубежи из-за угроз НАТО
13.04.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Россия принимает ответные меры на угрозы НАТО, в ходе проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что такие меры приняты в связи с чрезмерной активностью армии Северо-Атлантического альянса у границ Российской Федерации. Подразделения армии РФ переброшены на Запад в течение трех недель.
"Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны", - сообщил министр.
Он добавил, что сейчас подразделения задействованы в учениях.
Более подробно ответ российского министра обороны смотрите на видео.
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У западных границ фиксируется чрезмерная активность войск альянса, потому Россия вынуждена реагировать соответствующим образом, подразделения армии стянуты на...
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