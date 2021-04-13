Шойгу: Россия перебрасывает войска на западные рубежи из-за угроз НАТО

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия принимает ответные меры на угрозы НАТО, в ходе проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что такие меры приняты в связи с чрезмерной активностью армии Северо-Атлантического альянса у границ Российской Федерации. Подразделения армии РФ переброшены на Запад в течение трех недель.

"Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны", - сообщил министр.

Он добавил, что сейчас подразделения задействованы в учениях.

Более подробно ответ российского министра обороны смотрите на видео.