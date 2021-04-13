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Цена биткоина впервые достигла $63 тысяч
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Превысив отметку в $63 тыс. стоимость криптовалюты прошла через коррекцию, после чего возобновила рост. Так, к 18 часами 20 минутам по минскому времени стоимость биткоина уже вернулась к отметке в $62 990.
Как отмечают эксперты, рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты возобновился на фоне грядущего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase.
Согласно данным портала Coindesk, в настоящее время объем капитализации рынка биткоина уже достигла $1,17 трлн.
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В настоящее время объем капитализации рынка биткоина уже достигла $1,17 трлн.
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