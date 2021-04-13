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В смартфонах появится функция для побуждения пользователей смотреть на дорогу во время ходьбы

13.04.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В смартфонах появится функция для побуждения пользователей смотреть на дорогу во время ходьбы
Фото Надежды Бужан, nn.by
Пользователи Android-смартфонов будут регулярно получать сообщения о том, что им не стоит смотреть в телефон на ходу.

Эта функция под названием Heads Up появится в мобильном приложении Digital Wellbeing, предназначенном для контроля времени, проведенного за смартфоном, пишет BBC.

Новая функция будет отправлять на экран сообщение с призывом оторвать взгляд от экрана во время ходьбы. Как считается, это может обеспечить большую безопасность на дорогах.
 
 
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Как считается, это может обеспечить большую безопасность на дорогах.
 
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