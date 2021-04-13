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В смартфонах появится функция для побуждения пользователей смотреть на дорогу во время ходьбы
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
Эта функция под названием Heads Up появится в мобильном приложении Digital Wellbeing, предназначенном для контроля времени, проведенного за смартфоном, пишет
Новая функция будет отправлять на экран сообщение с призывом оторвать взгляд от экрана во время ходьбы. Как считается, это может обеспечить большую безопасность на дорогах.
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