Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В смартфонах появится функция для побуждения пользователей смотреть на дорогу во время ходьбы Как считается, это может обеспечить большую безопасность на дорогах.

Эта функция под названием Heads Up появится в мобильном приложении Digital Wellbeing, предназначенном для контроля времени, проведенного за смартфоном, пишетНовая функция будет отправлять на экран сообщение с призывом оторвать взгляд от экрана во время ходьбы. Как считается, это может обеспечить большую безопасность на дорогах.