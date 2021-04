Байден напомнил Путину об американской поддержке Украины

Источник материала: UDF



Байден поговорил с Путиным / фото REUTERS

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность внезапными военными приготовлениями РФ в оккупированном Крыму и на украинских границах, а также призвал Россию к де-эскалации», - говорится в сообщении.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

Как сообщается на сайте Белого дома, стороны обсудили ряд вопросов региональной и глобальной политики. В частности - усилия по обеспечению стратегической стабильности и контролю над вооружениями, с упором на договор по ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III (New START Treaty).также дал понять, что США будут решительно отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия РФ, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковникзаявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.