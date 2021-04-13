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«Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович

13.04.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков
Поклонники Анны Семенович не сразу узнали ее на видеоролике, которым артистка поделилась в своем Instagram.

На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию. Певица поделилась с фанатами, что тогда и подумать не могла, как изменится ее жизнь совсем скоро. Артистка призвала всех идти за своей мечтой и не бояться резких поворотов судьбы.

Ностальгический пост вызвал бурное обсуждение среди поклонников Семенович. Многие не сразу поверили, что на кадрах певица. «Такая худюсенькая, грациозная», «Анна, неужели это вы? Худая брюнетка?» – писали комментаторы под видеороликом.

Нашлись и те, кто начал советовать Анне Семенович похудеть. Певица отреагировала на критику, написав, что она довольна своей фигурой.
 
 
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На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию.
 
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