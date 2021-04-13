Источник материала: UDF



Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Анна, неужели это вы?»: поклонники не узнали Семенович На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию.

На архивных кадрах Анна выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию. Певица поделилась с фанатами, что тогда и подумать не могла, как изменится ее жизнь совсем скоро. Артистка призвала всех идти за своей мечтой и не бояться резких поворотов судьбы.Ностальгический пост вызвал бурное обсуждение среди поклонников Семенович. Многие не сразу поверили, что на кадрах певица. «Такая худюсенькая, грациозная», «Анна, неужели это вы? Худая брюнетка?» – писали комментаторы под видеороликом.Нашлись и те, кто начал советовать. Певица отреагировала на критику, написав, что она довольна своей фигурой.