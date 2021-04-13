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«Как только стороны садятся за стол и выкладывают карты, там моментально возникает карта Беларуси»

13.04.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Как только стороны садятся за стол и выкладывают карты, там моментально возникает карта Беларуси»
Иллюстративное фото
Обострение на Донбассе имеет признаки того случая, когда обе стороны очень хотят непосредственно обострения, но вряд ли кто-то серьезным образом хочет войны (кроме условной «партии войны», которая есть всегда с обеих стороны и которая хочет войны всегда), пишет Телеграм-канал Рефлексия и реакция.

Для Путина обострение - это шанс создать видимость кризиса и призвать американцев на диалог с целью обсуждения выхода из этого кризиса. Трюк старый, ровно так Россия полезла в Сирию, чтобы получить дополнительную площадку диалога с администрацией тогда ещё Обамы.

Для Зеленского обострение - это возможность обнулить предвыборную риторику, когда он фактически выиграл выборы во многом на обещании дипломатически разрулить конфликт на Донбассе. Дипломатически у него ничего не получилось, т.к. он быстро понял что компромисса, устраивающего две стороны, не существует, по крайней мере пока Россия на него не готова. Любой компромисс в той или иной форме означает сдачу позиций либо Москвы, либо Киева. Москва, возможно и была бы готова поторговаться, только не с Киевом, а с Вашингтоном и в более широкой сделке. Донбасс Москве не нужен иначе как рычаг влияния на украинскую политику. Приход администрации Байдена и тупиковые попытки договорится напрямую с Москвой способствовали быстрому превращению Зеленского в евроатлантического политика, готового идти в фарватере жёсткой политики Вашингтона.

При этом сама война не нужна никому. У России нет ни сил, ни поддержки общества для того чтобы провести широкую наступательную операцию, к тому же Украина будет сопротивляться, вооруженная американским оружием и турецкими беспилотниками, которые полгода назад фактически предопределили успех Азербайджана в карабахском конфликте. Но и Украина, будучи очень чувствительной страной с точки зрения внутренней политики, в авантюру не полезет. У России не хватит сил взять Киев, но сил удержать Донбасс, даже ценой превращения его в руины, хватит вполне.

Правда, в такой ситуации всегда возникает нюанс. Если ружье вывешивается, оно может выстрелить само по себе. Поэтому вероятности обострения конфликта до полномасштабных боевых столкновений исключать нельзя, что бы там не планировали в Москве и в Киеве.

Что это значит для нас? Как только стороны садятся за стол и выкладывают карты, там моментально возникает карта Беларуси как регионального кейса. Она может возникнуть даже раньше чем начнётся обсуждение проблемы Донбасса - т.к. по Беларуси все стороны наиболее близки к нахождению компромисса, который может стать почвой для выстраивания дальнейших отношений.
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